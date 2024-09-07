Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda rekoru kırdık! Tam 28 madalya

Türkiye 28 madalya kazandığı Paris'te paralimpik oyunlar rekorunu kırmayı başardı. Fransa'nın başkentinde düzenlenen organizasyon gerçekleştirilecek kapanış töreni ile sona erecek. Millilerimiz 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 28 madalya ile tamamladı. Sporcularımız aldıkları 28 madalya ile Türkiye adına en çok madalya alınan organizasyona imza attılar.