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Galatasaray'dan sol kanat harekatı! Zaha ve Kerem'in yeri doldurulacak

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızını takmak için mücadelesini sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirebilmek adına çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlıu'nun ayrılıkları sonrasında sol kanat için temaslar hız kazandı. Cimbom, bir dünya yıldızını daha gündemine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 17:56 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 18:12
Galatasaray’dan sol kanat harekatı! Zaha ve Kerem’in yeri doldurulacak

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Yaz başından bu yana Hakim Ziyech'in opsiyonunu kullanarak yeni bir sözleşme imzalayarak ilk adımını atan Galatasaray, transferde Michy Batshuayi, Elias Jelert, Michy Batshuayi, Ismail Jakobs, Gabriel Sara ve son olarak da Victor Osimhen'i renklerine bağladı. Cimbom'da ayrılan isimler arasında Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu bulunuyor. İki yıldız sol kanat rotasyonunu oluşturuyordu. Bu mevkide eksik kalmak istemeyen Aslan daha önce bonservisi için 102 milyon euro ödenen Gonçalo Guedes'i gündemine aldı.

Gonçalo Guedes 32 kez Portekiz Milli Takımı forması giydiGonçalo Guedes 32 kez Portekiz Milli Takımı forması giydi

Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10'lık payla Benfica'ya satan Galatasaray, Wilfried Zaha'nın da maaşının Fransız temsilcisi Lyon'un karşılamasını sağlayarak önemli bir tasarruf sağlamıştı. Şimdi sıra yapılacak takviyede. Bu kapsamda listeye eklenen isimlerden biri Gonçalo Guedes oldu ve görüşmeler başladı.

Gonçalo Guedes PSG ve Sporting Lizbon ile lig şampiyonlukları yaşadıGonçalo Guedes PSG ve Sporting Lizbon ile lig şampiyonlukları yaşadı

İlk adım olarak durumu sorulan Gonçalo Guedes için İngiliz ekibi Wolverhampton'a kiralık teklifi yapıalcak ve ayrıca satın alma opsiyonu da eklenecek. Geçtiğimiz sezon Benfica ve Villarreal'de kiralık oynayan Portekizli yıldız 33 karşılaşmada 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Ancak tabelaya etki eden tüm performansını İspanyol temsilcisinde sundu.

Gonçalo Guedes bu sezon sadece 15 dakika forma giydiGonçalo Guedes bu sezon sadece 15 dakika forma giydi

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Gonçalo Guedes için PSG 30 milyon euro, Valencia 40 milyon euro ve Wolverhampton 32.60 milyon euro bonservisi kasasından çıkardı. Guedes'in İngiliz ekibiyle kontratı 2027'de sona erecek.

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