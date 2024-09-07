İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Yaz başından bu yana Hakim Ziyech'in opsiyonunu kullanarak yeni bir sözleşme imzalayarak ilk adımını atan Galatasaray, transferde Michy Batshuayi, Elias Jelert, Michy Batshuayi, Ismail Jakobs, Gabriel Sara ve son olarak da Victor Osimhen'i renklerine bağladı. Cimbom'da ayrılan isimler arasında Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu bulunuyor. İki yıldız sol kanat rotasyonunu oluşturuyordu. Bu mevkide eksik kalmak istemeyen Aslan daha önce bonservisi için 102 milyon euro ödenen Gonçalo Guedes'i gündemine aldı.

Gonçalo Guedes 32 kez Portekiz Milli Takımı forması giydi Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10'lık payla Benfica'ya satan Galatasaray, Wilfried Zaha'nın da maaşının Fransız temsilcisi Lyon'un karşılamasını sağlayarak önemli bir tasarruf sağlamıştı. Şimdi sıra yapılacak takviyede. Bu kapsamda listeye eklenen isimlerden biri Gonçalo Guedes oldu ve görüşmeler başladı.