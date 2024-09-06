SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Takvim ne dediyse o! Medina ocak ayında Fenerbahçe'de

Yeni sezonun transfer çalışmaları kapsamında orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri Cristian Medina'ydı. Sarı lacivertliler, Takvim'in tüm süreci okuyucularına aktardığı Arjantinli 8 numara için kulübü Boca Juniors ile başladığı görüşmelerde önemli bir mesafe kat etmişti. Kanarya genç futbolcuda mutlu sona ulaştı. Yıldız orta saha Takvim'in duyurduğu gibi ocak ayında çubuklu formayı giyecek. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 19:46 Güncelleme Tarihi 06 Eylül 2024, 19:59
Takvim ne dediyse o! Medina ocak ayında Fenerbahçe’de

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de orta sahaya yapılması planlanan transferlerden biri Cristian Medina olmuştu. 8 numarada fark yaratması beklenen tangocu için kulübü Boca Juniors ile temasa geçilmiş ve görüşmeler başlamıştı. Ancak Arjantin devinin kapanan tescil dönemi sebebiyle hamle yapacak şansının olmaması sürecin önünü tıkadı.

Cristian Media ocak ayında Fenerbahçe forması giyecekCristian Media ocak ayında Fenerbahçe forması giyecek

TAKVİM NE DEDİYSE O!

Takvim'in okuyucularına aktardığı transferde bonservis olarak 15 milyon dolar ve sonraki satıştan yüzde 20 paylık teklifi kabul ettirmeyi başaran yönetime "Teklifi kabul edelim ancak Medina ocak ayına kadar bizde oynasın" talebinde bulunuldu.

Cristian Medina 8 numaranın yanı sıra forvet arkası da oynayabiliyorCristian Medina 8 numaranın yanı sıra forvet arkası da oynayabiliyor

Juan Roman Riquelme ile görüşen Cristian Medina, ocak ayında sarı lacivertli formayı giymeyi kabul etti. Yönetim ayrıca Arjantin Futbol Federasyonu'na ödenecek verginin yüzde 20'sini ödeyecek. Genç tangocu, Takvim'in duyurduğu gibi ocak ayında sarı lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak.

SON DAKİKA