Takvim ne dediyse o! Medina ocak ayında Fenerbahçe’de

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Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de orta sahaya yapılması planlanan transferlerden biri Cristian Medina olmuştu. 8 numarada fark yaratması beklenen tangocu için kulübü Boca Juniors ile temasa geçilmiş ve görüşmeler başlamıştı. Ancak Arjantin devinin kapanan tescil dönemi sebebiyle hamle yapacak şansının olmaması sürecin önünü tıkadı.

Cristian Media ocak ayında Fenerbahçe forması giyecek TAKVİM NE DEDİYSE O! Takvim'in okuyucularına aktardığı transferde bonservis olarak 15 milyon dolar ve sonraki satıştan yüzde 20 paylık teklifi kabul ettirmeyi başaran yönetime "Teklifi kabul edelim ancak Medina ocak ayına kadar bizde oynasın" talebinde bulunuldu.