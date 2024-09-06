Takvim ne dediyse o! Medina ocak ayında Fenerbahçe’de

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de orta sahaya yapılması planlanan transferlerden biri Cristian Medina olmuştu. 8 numarada fark yaratması beklenen tangocu için kulübü Boca Juniors ile temasa geçilmiş ve görüşmeler başlamıştı. Ancak Arjantin devinin kapanan tescil dönemi sebebiyle hamle yapacak şansının olmaması sürecin önünü tıkadı.
Cristian Media ocak ayında Fenerbahçe forması giyecek
TAKVİM NE DEDİYSE O!
Takvim'in okuyucularına aktardığı transferde bonservis olarak 15 milyon dolar ve sonraki satıştan yüzde 20 paylık teklifi kabul ettirmeyi başaran yönetime "Teklifi kabul edelim ancak Medina ocak ayına kadar bizde oynasın" talebinde bulunuldu.
Cristian Medina 8 numaranın yanı sıra forvet arkası da oynayabiliyor
Juan Roman Riquelme ile görüşen Cristian Medina, ocak ayında sarı lacivertli formayı giymeyi kabul etti. Yönetim ayrıca Arjantin Futbol Federasyonu'na ödenecek verginin yüzde 20'sini ödeyecek. Genç tangocu, Takvim'in duyurduğu gibi ocak ayında sarı lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak.