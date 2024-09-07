Mauro Icardi bu sezon henüz golle tanışamadı

Sık sık kullandığı Instagram hesabından bir gönderi paylaşan Arjantinli yıldız şu ifadeleri kullandı;

"İki yıl önce, zorluklar ve belirsizliklerle ama aynı zamanda umut ve hayallerle dolu yeni bir maceraya başladık. Bugün geriye dönüp başardıklarımıza baktığımda, büyük bir minnettarlık duymaktan kendimi alamıyorum. Hepinizin desteği olmasaydı bu yolculuk aynı olmazdı.

"EKİP VE BİREY OLARAK BÜYÜDÜK"

Her çaba, her teşvik sözcüğü ve her küçük jest bu noktaya kadar gelmemizi mümkün kıldı. Sadece hedeflerimize ulaşmakla kalmadık, aynı zamanda bir ekip ve birey olarak da büyüdük. Bu nedenle, bu yolculuğun bir parçası olan herkese en derin şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu başarıda temel bir dayanak oldunuz.