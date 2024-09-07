Süper Lig'e transfer olduktan sonra ikon haline gelen ve milyonları peşinden koşturan Mauro Icardi, 2022 yılında Galatasaray'ın PSG'den kiralamasıyla birlikte sarı kırmızılı formayı sırtına geçirmişti. Tangocu forvet, Türkiye'de sona eren 2 senenin ardından bir paylaşımda bulundu.
Mauro Icardi bu sezon henüz golle tanışamadı
Sık sık kullandığı Instagram hesabından bir gönderi paylaşan Arjantinli yıldız şu ifadeleri kullandı;
"İki yıl önce, zorluklar ve belirsizliklerle ama aynı zamanda umut ve hayallerle dolu yeni bir maceraya başladık. Bugün geriye dönüp başardıklarımıza baktığımda, büyük bir minnettarlık duymaktan kendimi alamıyorum. Hepinizin desteği olmasaydı bu yolculuk aynı olmazdı.
"EKİP VE BİREY OLARAK BÜYÜDÜK"
Her çaba, her teşvik sözcüğü ve her küçük jest bu noktaya kadar gelmemizi mümkün kıldı. Sadece hedeflerimize ulaşmakla kalmadık, aynı zamanda bir ekip ve birey olarak da büyüdük. Bu nedenle, bu yolculuğun bir parçası olan herkese en derin şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu başarıda temel bir dayanak oldunuz.
Mauro Icardi Galatasaray'a geldiği günden itibaren taraftarın sevgilisi oldu
"GELECEK BELİRSİZ"
Gelecek belirsizliğini koruyor, ancak sizin gibi insanlar yanımdayken önümüze çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi biliyorum. Bağlılığınız ve tüm çabalarınız için tüm kalbimle teşekkür ederim.
2 yıldan beri Galatasaray denen bu büyük ailenin bir parçasıyım ve bu duyguyu sonsuza kadar dünyanın her köşesine taşıyacağım ve temsil edeceğim. Böylece küçük ve büyük 'Aslanlar' Türkiye'nin en iyi takımıyla gurur duyacaklar.
Gerisi Tarih."