Vincent Aboubakar’dan akılları karıştıran ve galibiyeti getiren gol!

Vincent Aboubakar Kamerun adına 40'ıncı golünü attı

AĞLARI SARSTI

Karşılaşmada iyi bir performans çizen ve eleştirilerden etkilenmediğini gösteren Vincent Aboubakar, 65'te kaleciden döenen topu iyi bir takiple bitirerek ülkesini öne geçirdi. Yaptığı tek vuruş sonrasında takım arkadaşlarıyla sevinen deneyimli futbolcu formundan bir şey kaybetmediğini de ispat etti.