Vincent Aboubakar’dan akılları karıştıran ve galibiyeti getiren gol!

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği ve Hatayspor ile anlaşmasına neredeyse kesin gözle bakılan Vincent Aboubakar, ülkesi Kamerun'u adeta ipten aldı. Golcü oyuncu Nambiya karşısında 65'inci dakikada sahneye çıkarak galibiyeti getiren golü attı.
Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği ve Hatayspor ile anlaşmasına neredeyse kesin gözle bakılan Vincent Aboubakar, ülkesi Kamerun'u adeta ipten aldı. Golcü oyuncu Nambiya karşısında 65'inci dakikada sahneye çıkarak galibiyeti getiren golü attı.
Performansıyla tartışılan Vincent Aboubakar, mücadeleye ilk 11'de başladı. Kamerun sahaya Kamerun sahaya Onana, Tchatchoua, Wooh, Ngadjui, Tolo, Anguissa, Baleba, Hongla, Mbeumo, Aboubakar, Bassogog ile çıktı.
AĞLARI SARSTI
Karşılaşmada iyi bir performans çizen ve eleştirilerden etkilenmediğini gösteren Vincent Aboubakar, 65'te kaleciden döenen topu iyi bir takiple bitirerek ülkesini öne geçirdi. Yaptığı tek vuruş sonrasında takım arkadaşlarıyla sevinen deneyimli futbolcu formundan bir şey kaybetmediğini de ispat etti.
BEŞİKTAŞLILAR BÖLÜNDÜ
102. maçında 40 gole ulaşan Vincent Aboubakar, Beşiktaşlıların da gündemine oturdu. Siyah beyazlı taraftarların bir bölümü takımdan gönderilmemesi yönünde görüş bildirirken diğer kısım ise ayrılması gerektiğini dile getirdi.