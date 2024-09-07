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Vincent Aboubakar'dan akılları karıştıran ve galibiyeti getiren gol!

Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeleri J Grubu'nda Nambiya'yı evinde ağırlayan Kamerun, sahadan Vincent Aboubakar'ın attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Yıldız fubtolcunun ağları sarsmasının ardından pek çok Beşiktaşlı taraftar takımda kalması konusunda yeniden düşünülmesi gerektiğini ifade eden mesajlar yazdı.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 22:58 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 22:58
Vincent Aboubakar’dan akılları karıştıran ve galibiyeti getiren gol!

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Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği ve Hatayspor ile anlaşmasına neredeyse kesin gözle bakılan Vincent Aboubakar, ülkesi Kamerun'u adeta ipten aldı. Golcü oyuncu Nambiya karşısında 65'inci dakikada sahneye çıkarak galibiyeti getiren golü attı.

Vincent Aboubakar Hatayspor ile anlaşmak üzereVincent Aboubakar Hatayspor ile anlaşmak üzere

Performansıyla tartışılan Vincent Aboubakar, mücadeleye ilk 11'de başladı. Kamerun sahaya Kamerun sahaya Onana, Tchatchoua, Wooh, Ngadjui, Tolo, Anguissa, Baleba, Hongla, Mbeumo, Aboubakar, Bassogog ile çıktı.

Vincent Aboubakar Kamerun adına 40'ıncı golünü attıVincent Aboubakar Kamerun adına 40'ıncı golünü attı

AĞLARI SARSTI

Karşılaşmada iyi bir performans çizen ve eleştirilerden etkilenmediğini gösteren Vincent Aboubakar, 65'te kaleciden döenen topu iyi bir takiple bitirerek ülkesini öne geçirdi. Yaptığı tek vuruş sonrasında takım arkadaşlarıyla sevinen deneyimli futbolcu formundan bir şey kaybetmediğini de ispat etti.

Vincent Aboubakar'ın takımda kalmasını isteyen çok sayıda taraftar varVincent Aboubakar'ın takımda kalmasını isteyen çok sayıda taraftar var

BEŞİKTAŞLILAR BÖLÜNDÜ

102. maçında 40 gole ulaşan Vincent Aboubakar, Beşiktaşlıların da gündemine oturdu. Siyah beyazlı taraftarların bir bölümü takımdan gönderilmemesi yönünde görüş bildirirken diğer kısım ise ayrılması gerektiğini dile getirdi.

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