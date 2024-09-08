Filip Kostic’in uçağına yoğun ilgi! Binlerce kişi takip etti

Bu sezon hem Türkiye'de Süper Lig ve kupa maratonunda hem de Avrupa'da başarılar elde etmek isteyen Fenerbahçe 'de bir transfer daha bitti. Galatasaray'ın da istediği Filip Kostic 'i renklerine bağlayan sarı lacivertliler, Sırp futbolcuyu İstanbul'a getirdi. Taraftarlar da yıldız oyuncunun İstanbul yolculuğuna canlı tanıklık edebilmek adına internetteki takip sitelerine akın etti.

Filip Kostic Fenerbahçe'de bir sezon kiralık oynayacak

FENERBAHÇE'YE BİR SIRP KANAT DAHA

Geçen sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan ve zirvedeki rakibi Galatasaray'ın rakibi dahil olmak üzere her takımı geride bırakma hedefiyle yeni seneye başlayan Fenerbahçe, Sırp bir futbolcuyu daha transfer etti. Frankfurt ile UEFA Avrupa Ligi zaferi de yaşayan Filip Kostic, bir sezon boyunca kiralık olarak sarı lacivertli formayı terletecek.Kostic, Tadic'in ardından Kanarya'nın aktif oynayan oyuncuları arasındaki ikinci Sırbistanlı isim oldu.