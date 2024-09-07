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Milyonlarca taraftarına şampiyonluk mücadelesi veren bir takım izletmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavililer bugüne kadar 13 futbolcuyu kadrosuna kattı ancak tescil döneminin kapanmasına sayılı günler kala devamının da gelmesi planlanıyor. Şenol Güneş'in de onayından geçen oyuncular için görüşmeler hız kazandı. Daha önce Fenerbahçe'nin listesinde bulunan Alan Lescano da onlardan biri. İşte detaylar...

Alan Lescano skor katkısıyla dikkat çekti Bu sezon kadrosunu güçlendirdiği isimlere rağmen hem Avupa'dan elenen hem de Süper Lig'de çıktığı 2 maçta da gol atamayan Trabzonspor'da en son stopere Serdar Saatçı ve forvete Simon Banza takviyesi yapılmıştı. Fırtına'da orta saha rotasyonu için alınan oyunculara rağmen ortaya konamayan temaslı ve güçlü oyun yeni arayışları da beraberinde getirdi. Daha önce de izlenen Alana Lescano için kulübü Argentinos Jrs.'a teklif yapıldı.