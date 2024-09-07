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Fenerbahçe istedi Trabzonspor transferde atağa kalktı! Sürpriz hamle

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Trabzonspor, birbirinden önemli isimleri kadrosuna katmış ve son olarak Simon Banza ile Serdar Saatçı'yı duyurmuştu. Şenol Güneş'i takımın başına getiren Fırtına'da gündeme Fenerbahçe'nin istediği yıldız futbolcu geldi. İlk teklif de yapıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 22:22 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 22:23
Fenerbahçe istedi Trabzonspor transferde atağa kalktı! Sürpriz hamle

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Milyonlarca taraftarına şampiyonluk mücadelesi veren bir takım izletmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavililer bugüne kadar 13 futbolcuyu kadrosuna kattı ancak tescil döneminin kapanmasına sayılı günler kala devamının da gelmesi planlanıyor. Şenol Güneş'in de onayından geçen oyuncular için görüşmeler hız kazandı. Daha önce Fenerbahçe'nin listesinde bulunan Alan Lescano da onlardan biri. İşte detaylar...

Alan Lescano skor katkısıyla dikkat çektiAlan Lescano skor katkısıyla dikkat çekti

Bu sezon kadrosunu güçlendirdiği isimlere rağmen hem Avupa'dan elenen hem de Süper Lig'de çıktığı 2 maçta da gol atamayan Trabzonspor'da en son stopere Serdar Saatçı ve forvete Simon Banza takviyesi yapılmıştı. Fırtına'da orta saha rotasyonu için alınan oyunculara rağmen ortaya konamayan temaslı ve güçlü oyun yeni arayışları da beraberinde getirdi. Daha önce de izlenen Alana Lescano için kulübü Argentinos Jrs.'a teklif yapıldı.

Fenerbahçe de Alan Lescano ile ilgilendiFenerbahçe de Alan Lescano ile ilgilendi

Alan Lescano 2023'te 1.74 milyon euroya geldiği Argentinos Jrs. ile çıktığı 43 karşılaşmada 9 gol atıp 4 de asist yapma başarısı gösterdi. Güncel değeri 5 milyon euro. Orta sahanın yanı sıra on numara, ön libero ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.

Cristian Medina ock ayında Fenerbahçe'ye transfer olacak ve 5 yıllık sözleşme imzalayacakCristian Medina ock ayında Fenerbahçe'ye transfer olacak ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak

FENERBAHÇE MEDINA'YI SEÇTİ

Trabzonspor'un istediği Alan Lescano için Cristian Medina'nın transferinde sona gelen ve 5 yıllık sözleşme imzalanayacak olan Fenerbahçe de devredeydi. Ancak Boca'nın ocak ayında gerçekleştirmeyi satışa Kanarya'nın kabul göstermesi üzerine Lescano dosyası rafa kaldırıldı.

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