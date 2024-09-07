Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen dünya devine imza atabilir!

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Farklı mevkilerde önceliği olmasına rağmen Victor Osimehn'i Napoli'den kiralayan ve 6 milyon euro ücret ödeyeceğini açıklayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Tescil döneminin sona ermesine kısa süre kala temaslar hız kazandı. Nijeryalı futbolcunun kontratına yönelik de pek çok iddia dünya basınında yer alıyor. Buna göre golcü yıldızın ocak ayında ayrılabilir.

Victor Osimhen 6 milyon euro kazanacak YILIN TRANSFERİ OLDU 100 milyon euroluk değeri ile Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olan Osimhen, dünya futbolunda büyük ses getirdi. Napoli'de kadro dışı kalan oyuncu için devreye giren ve imzayı attıran Aslan konuşulmaya devam ediyor. Ancak yıldız ismin ocak ayında fesih maddesi olmadığı bilinmesinin ardından yeni bir durum ortaya çıktı. İngilizler, bonservis ücreti üzerinden bir ayrılık gerçekleşebileceği öne sürüldü.