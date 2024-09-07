Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen dünya devine imza atabilir!

Farklı mevkilerde önceliği olmasına rağmen Victor Osimehn'i Napoli'den kiralayan ve 6 milyon euro ücret ödeyeceğini açıklayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Tescil döneminin sona ermesine kısa süre kala temaslar hız kazandı. Nijeryalı futbolcunun kontratına yönelik de pek çok iddia dünya basınında yer alıyor. Buna göre golcü yıldızın ocak ayında ayrılabilir.
Victor Osimhen 6 milyon euro kazanacak
YILIN TRANSFERİ OLDU
100 milyon euroluk değeri ile Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olan Osimhen, dünya futbolunda büyük ses getirdi. Napoli'de kadro dışı kalan oyuncu için devreye giren ve imzayı attıran Aslan konuşulmaya devam ediyor. Ancak yıldız ismin ocak ayında fesih maddesi olmadığı bilinmesinin ardından yeni bir durum ortaya çıktı. İngilizler, bonservis ücreti üzerinden bir ayrılık gerçekleşebileceği öne sürüldü.
Victor Osimhen Galatasaray'ın gol yükünü sırtlanan isimlerden biri olacak
75 MİLYON EURO
TheGuardian'ın haberinde şu ifadelere yer verildi; "Galatasaray kadrosundaki en fazla maaş alan oyunculardan Wilfried Zaha'yı Lyon'a kiraladı. Bu durumda da Osimhen'e ödenecek maaş konusunda bir boşluk oluştu. Napoli ise serbest kalma ücretini 75 milyon euro olarak belirleyerek kontratını 2027'ye kadar uzattı. Kiralık sözleşmesinin, başka bir kulübün serbest kalma maddesini karşılaması durumunda ocak ayında ayrılmasına olanak sağlayabilecek bir fesih maddesi içerdiği ve Galatasaray'a da para ödenmesi gerektiği anlaşılıyor."