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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen dünya devine imza atabilir!

Süper Lig'in dev kulüplerinden Galatasaray'da transfer çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılıların geçtiğimiz günlerde kiralık olarak kattığı ve dünyada ses getiren Victor Osimhen'in ayrılığı gündeme geldi. Nijeryalı futbolcunun dünya devine ocak ayında imza atma ihtimali bulunuyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 17:16 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 17:37
Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen dünya devine imza atabilir!

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Farklı mevkilerde önceliği olmasına rağmen Victor Osimehn'i Napoli'den kiralayan ve 6 milyon euro ücret ödeyeceğini açıklayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Tescil döneminin sona ermesine kısa süre kala temaslar hız kazandı. Nijeryalı futbolcunun kontratına yönelik de pek çok iddia dünya basınında yer alıyor. Buna göre golcü yıldızın ocak ayında ayrılabilir.

Victor Osimhen 6 milyon euro kazanacakVictor Osimhen 6 milyon euro kazanacak

YILIN TRANSFERİ OLDU

100 milyon euroluk değeri ile Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olan Osimhen, dünya futbolunda büyük ses getirdi. Napoli'de kadro dışı kalan oyuncu için devreye giren ve imzayı attıran Aslan konuşulmaya devam ediyor. Ancak yıldız ismin ocak ayında fesih maddesi olmadığı bilinmesinin ardından yeni bir durum ortaya çıktı. İngilizler, bonservis ücreti üzerinden bir ayrılık gerçekleşebileceği öne sürüldü.

Victor Osimhen Galatasaray'ın gol yükünü sırtlanan isimlerden biri olacakVictor Osimhen Galatasaray'ın gol yükünü sırtlanan isimlerden biri olacak

75 MİLYON EURO

TheGuardian'ın haberinde şu ifadelere yer verildi; "Galatasaray kadrosundaki en fazla maaş alan oyunculardan Wilfried Zaha'yı Lyon'a kiraladı. Bu durumda da Osimhen'e ödenecek maaş konusunda bir boşluk oluştu. Napoli ise serbest kalma ücretini 75 milyon euro olarak belirleyerek kontratını 2027'ye kadar uzattı. Kiralık sözleşmesinin, başka bir kulübün serbest kalma maddesini karşılaması durumunda ocak ayında ayrılmasına olanak sağlayabilecek bir fesih maddesi içerdiği ve Galatasaray'a da para ödenmesi gerektiği anlaşılıyor."

Victor Osimhen'in idolü olarak gördüğü Didier Drogba daha önce Chelsea ve Galatasaray'da oynadıVictor Osimhen'in idolü olarak gördüğü Didier Drogba daha önce Chelsea ve Galatasaray'da oynadı

CHELSEA PUSUDA

Galatasaray'a imza atmadan birkaç hafta öncesine kadar birçok dünya devinin listesinde bulunan Victor Osimhen için en ciddi talip Chelsea'ydi. Londra temsilcisinde daha önce forma giyen Didier Drogba'nın izinden gitmeye sıcak baktığı bilinen Nijeryalı yıldızın söz konusu anlaşmanın geçerli olması halinde yeni durağının İngiltere olabileceği konuşuluyor. Osimhen'in ocak ayında ayrılacağı yazılsa da Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada herhangi bir fesih maddesi belirtilmedi.

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