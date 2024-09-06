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Milli takımımızda Arda Güler şoku! Yıldız futbolcu sakatlanarak çıktı!

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi ilk maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 89'uncu dakikasında sakatlanan Arda Güler, yerini eski takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 23:38 Güncelleme Tarihi 06 Eylül 2024, 23:38
Milli takımımızda Arda Güler şoku! Yıldız futbolcu sakatlanarak çıktı!

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Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile karşı karşıya gelen millilerimizde Arda Güler sakatlandı. Futbol hayatını Real Madrid'de sürdüren yıldız futbolcu kendisini yere bıraktı. Ardından sağlık ekipleri yanına gelerek müdahalede bulundu.

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Başarılı futbolcu değişiklik işareti yaptı ve İrfan Can Kahveci kalan dakikalarda kendisini yerine forma giydi.

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