Milli takımımızda Arda Güler şoku! Yıldız futbolcu sakatlanarak çıktı!

Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile karşı karşıya gelen millilerimizde Arda Güler sakatlandı. Futbol hayatını Real Madrid'de sürdüren yıldız futbolcu kendisini yere bıraktı. Ardından sağlık ekipleri yanına gelerek müdahalede bulundu.

Arda Güler skoru değiştirecek vuruşu yapamadı

Başarılı futbolcu değişiklik işareti yaptı ve İrfan Can Kahveci kalan dakikalarda kendisini yerine forma giydi.