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Enis Bardhi Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Menajerinden açıklama

Yeni sezona kötü bir başlangıç yaparak giren Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililer, Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevine getirilmesi sonrasında yeni hamleler yaparak kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor. Ancak diğer yandan da yabancı kontenjanı önemli bir engel. Takımdan ayrılması beklenen Enis Bardh'inin durumu merak ediliyordu. Kuzey Makedonyalı yıldızın menajeri Takvim'e açıklamalarda bulundu

Burak Zihni Burak Zihni
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 18:20 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 18:31
Enis Bardhi Trabzonspor’dan ayrılacak mı? Menajerinden açıklama

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Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Şenol Güneş ile anlaşan Trabzonspor'da yeni bir dönem başladı. Kariyerinde 5. kez bordo mavili takımın başına geçen deneyimli teknik direktörden beklentiler bir hayli yüksek. Şu ana kadar transferde hareketli bir dönem geçiren yönetim, kalan günlerde de aynı pozisyonunu korumak amacında ancak yabancı kontenjanı büyük bir sıkıntı. Karadeniz temsilcisinin deneyimli isimlerinden Enis Bardhi'nin bu nedenle ayrılacağı iddia edilmişti. Konu hakkında menajeri Takvim'e açıklamalarda bulunarak şu anda ayrılmak gibi bir durumladı olmadığını dile getirdi.

Enis Bardhi'nin kontratı sezon sonunda bitiyorEnis Bardhi'nin kontratı sezon sonunda bitiyor

Kazanılan şampiyonluk sonrası Levante'den 3 milyon euroya alınan Enis Bardhi, kontratının son sezonuna girdi. Bugüne kadar pek çok isimle yollarını ayıran Trabzonspor'da deneyimli futbolcunun da ilişkisini kesmesi yönünde birçok iddia yer aldı. 7 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu gol veya asist katkısı sunamamıştı.

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Enis Bardhi 3 milyon euroya transfer edilmiştiEnis Bardhi 3 milyon euroya transfer edilmişti

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Bardhi'nin menajeri, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Enis'in Trabzonspor'da bir yılı daha var. Geçmişte olduğu gibi burada da sonuna kadar formasına saygı göstererek mücadele edecektir. Şimdi yeni bir teknik direktör geldi. Yeni bir dönem demek. Kendisine en iyi şekilde katkı sunacağını, zorluklara hazır olduğunu ve elinden gelenin en iyisini yapacağını göstermek istiyor." dedi.

Enis Bardhi bu sezon çıktığı maçlarda skoru değiştirecek vuruşlar yapamadıEnis Bardhi bu sezon çıktığı maçlarda skoru değiştirecek vuruşlar yapamadı

İLGİ VAR AMA TEKLİF YOK

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Enis Bardhi için menajeri; "Şu ana kadar sadece ilgi var. Net, somut bir hamle gelmedi. Trabzonspor ile de gelecek hakkında konuşmadık. Enis, Trabzon'da çok mutlu. İnsanları, taraftarları ve şehri ço kseviyor" ifadelerini kullandı.

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