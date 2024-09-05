Enis Bardhi Trabzonspor’dan ayrılacak mı? Menajerinden açıklama

Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Şenol Güneş ile anlaşan Trabzonspor'da yeni bir dönem başladı. Kariyerinde 5. kez bordo mavili takımın başına geçen deneyimli teknik direktörden beklentiler bir hayli yüksek. Şu ana kadar transferde hareketli bir dönem geçiren yönetim, kalan günlerde de aynı pozisyonunu korumak amacında ancak yabancı kontenjanı büyük bir sıkıntı. Karadeniz temsilcisinin deneyimli isimlerinden Enis Bardhi'nin bu nedenle ayrılacağı iddia edilmişti. Konu hakkında menajeri Takvim'e açıklamalarda bulunarak şu anda ayrılmak gibi bir durumladı olmadığını dile getirdi.
Enis Bardhi'nin kontratı sezon sonunda bitiyor
Kazanılan şampiyonluk sonrası Levante'den 3 milyon euroya alınan Enis Bardhi, kontratının son sezonuna girdi. Bugüne kadar pek çok isimle yollarını ayıran Trabzonspor'da deneyimli futbolcunun da ilişkisini kesmesi yönünde birçok iddia yer aldı. 7 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu gol veya asist katkısı sunamamıştı.
Enis Bardhi 3 milyon euroya transfer edilmişti
HEDEF ŞENOL GÜNEŞ'İN GÖZÜNE GİRMEK
Bardhi'nin menajeri, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Enis'in Trabzonspor'da bir yılı daha var. Geçmişte olduğu gibi burada da sonuna kadar formasına saygı göstererek mücadele edecektir. Şimdi yeni bir teknik direktör geldi. Yeni bir dönem demek. Kendisine en iyi şekilde katkı sunacağını, zorluklara hazır olduğunu ve elinden gelenin en iyisini yapacağını göstermek istiyor." dedi.