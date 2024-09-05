Enis Bardhi Trabzonspor’dan ayrılacak mı? Menajerinden açıklama

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Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Şenol Güneş ile anlaşan Trabzonspor'da yeni bir dönem başladı. Kariyerinde 5. kez bordo mavili takımın başına geçen deneyimli teknik direktörden beklentiler bir hayli yüksek. Şu ana kadar transferde hareketli bir dönem geçiren yönetim, kalan günlerde de aynı pozisyonunu korumak amacında ancak yabancı kontenjanı büyük bir sıkıntı. Karadeniz temsilcisinin deneyimli isimlerinden Enis Bardhi'nin bu nedenle ayrılacağı iddia edilmişti. Konu hakkında menajeri Takvim'e açıklamalarda bulunarak şu anda ayrılmak gibi bir durumladı olmadığını dile getirdi.