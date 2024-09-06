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UEFA'dan Başakşehir'e ceza! Beşiktaş ve Trabzonspor'a geçer not

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), mali yapılarını incelediği 3 Türk kulübü Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ile ilgili kararını verdi. Siyah beyazlılar ve bordo mavililere herhangi bir yaptırım uygulanmazken turuncul lacivertlilere şarta bağlı olarak yükümlülüklerini yerine getirmediğinde uygulanacak Avrupa'dan men cezası dahil 2024-25 sezonunda kadro sınırlaması ve 100 bin avro para cezası verdi.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 23:01 Güncelleme Tarihi 06 Eylül 2024, 23:01
UEFA’dan Başakşehir’e ceza! Beşiktaş ve Trabzonspor’a geçer not

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UEFA'nın açıklamasına göre Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor'un da dahil olduğu Milan (İtalya), Inter (İtalya), Monaco (Fransa), Olimpik Marsilya (Fransa), Paris Saint-Germain (Fransa), ve Royal Antwerp (Belçika) takımlarının 2023 mali yılı için belirlenen ara mali hedefleri yerine getirdiğinin tespit edildiği ve finansal kurallar çerçevesinde bu kulüplere herhangi bir ceza verilmediği kaydedildi.

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Başakşehir'in ise 2023-24 sezonunda öngörülen nihai finansal hedefi kısmen aşması nedeniyle kulübün, 2024-25 sezonunda futbol kazanç kuralına uymaması durumunda sonraki 3 sezonda katılmaya hak kazanacağı ilk UEFA kulüp müsabakasından men edilmesi; kulübün 2024-25 sezonu için A Listesine kaydedebileceği oyuncu sayısının 23 ile sınırlandırılması; yeni transfer edilen oyuncuların 2024-25 sezonu için A listesine kaydedilme olanağının kısıtlanması ve 100 bin avro para cezası verilmesine karar verildi.

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Öte yandan, mali durumlarıyla ilgili bilgilerini geç gönderdikleri için Aston Villa (İngiltere) 60 bin avro, Olimpik Marsilya (Fransa) ise 20 bin avro para cezasına çarptırıldı. Roma (İtalya), 2023 mali yılı için belirlenen ara hedefi kısmen aşması nedeniyle 2 milyon avro para cezasına çarptırıldı.

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