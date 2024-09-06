Galler - Türkiye | İlk 11’ler belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella Galler karşısında 14'üncü kez kenardaki yerini alıyor. İtalyan çalıştırıcı ile daha önce tüm kulvarlarda 13 kez yeşil sahada galibiyet mücadelesi veren ay yıldızlılar, 6 galibiyet, 5 yenilgi ve 2 beraberlik alabildi.

Türkiye Galler ile oynadığı son maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı

GALLER İLE GEÇMİŞİMİZ

Mill takımımız Galler ile daha önce 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü Galler, 3'ünü ise ay yıldızlılar kazandı. 2 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Ekibimiz rakibini 10 kez sarsarken ev sahibi ise 13 defa gol sevini yaşadı. Türkiye ile Galler arasındaki en gollü karşılaşma, 20 Ağustos 1997'de oynandı. Ali Sami Yen Stadı'nda teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, ilk yarısı 3-3 sona eren karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 6-4 kazandı. Karşılaşma, iki takım arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

GRUPTAKİ DİĞER MAÇLARIMIZ VE TARİHLERİ

9 Eylül / 21:45 - Türkiye - İzlanda

11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ

14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye

16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler

19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye