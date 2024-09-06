Galler - Türkiye | İlk 11’ler belli oldu

14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen EURO 2024'te gösterdiği başarıyla milyonları sevindirne ancak Hollanda'ya 2-1 yenilerek çeyrek finalde turnuvaya veda eden Bizim Çocuklar, yeni bir sayfa açmak üzere ilk maçında Galler ile kozlarını paylaşıyor. Vincenzo Montella yönetiminde yine üst turları ve Dünya Kupası'nı hedefleyen millilerimizin zorlu karşılaşmadaki tek hedefi 3 puanla başlangıç yapabilmek. Galler - Türkiye maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
GALLER - TÜRKİYE MAÇI CANLI TAKİP
Galler Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
GALLER - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ
Galler: Ward, Williams, Davies, Ampadu, Rodon, Wilson, Ramsey, Johnson, Roberts, J. James, Thomas
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.
FIFA kokartlı 32 yaşındaki hakem Rohit Saggi, bu sezon yönettiği Dinamo Minsk - Anderlecht ve Sparta Prag FCSB maçlarında 13 saarı kart gösterdi
DÜDÜK SAGGI'DE
Millilerimizin Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oynadığı Galler maçında Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalıyor. Saggi'nin yardımcılıklarını Morten Jenssen ve Anders Olav Dale üstleniyor. Dördüncü hakem ise Sigurt Kringstad. VAR'da İspanya Futtbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande oturuyor. AVAR'da ise yine Norveçli Mohammad Usman Aslam görev yapıyor.