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Milliler İsrail'i yenerek altın madalya kazandı!

Golbol Kadın Milli Takımımız, 2024 Paris Paralimpik Oyunları finalinde karşılaştığı İsrail'i 8-3'lük farklı skorla mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 19:45 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 19:48
Milliler İsrail’i yenerek altın madalya kazandı!

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Ülkemizi 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda temsil eden Golbol Kadın Milli Takımımız, finalde İsrail ile karşılaştı.

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Ay yıldızlılar, rakibini 8-3 gibi farklı bir skorla yenerek altın madalyanın da sahibi oldu.

Millilerimiz 3. kez altın madalya başarısı yakaladı.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı ise 19'a yükseldi. Tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını geçiren Türkiye'nin, 8 Eylül'de sona erecek oyunlarda şu ana kadar 3 altın, 9 gümüş, 7 bronz madalyası bulunuyor.

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