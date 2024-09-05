Milliler İsrail’i yenerek altın madalya kazandı!

Ülkemizi 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda temsil eden Golbol Kadın Milli Takımımız, finalde İsrail ile karşılaştı.
Ülkemizi 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda temsil eden Golbol Kadın Milli Takımımız, finalde İsrail ile karşılaştı.
Ay yıldızlılar, rakibini 8-3 gibi farklı bir skorla yenerek altın madalyanın da sahibi oldu.
Millilerimiz 3. kez altın madalya başarısı yakaladı.
Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı ise 19'a yükseldi. Tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını geçiren Türkiye'nin, 8 Eylül'de sona erecek oyunlarda şu ana kadar 3 altın, 9 gümüş, 7 bronz madalyası bulunuyor.