Victor Osimhen kimdir, kaç yaşında, nereli? Victor Osimhen hangi takımlarda oynadı? Kariyeri ve attığı goller!

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Transfer döneminin son günlerine yaklaşırken Galatasaray, taraftarlarını heyecanlandıran bir hamleye imza attı ve Victor Osimhen'i kadrosuna kattığını duyurdu. Napoli'de kadro dışı kaldıktan sonra sarı kırmızılı formayı terletecek olan Nijeryalı golcü, kiralık olarak İstanbul'a geldi. Peki, Galatasaray'ın yeni gol umudu Victor Osimhen kimdir, kaç yaşında ve kariyerinde hangi takımlarda boy gösterdi?

Victor Osimhen kimdir? 29 Aralık 1998'de Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya gelen Victor Osimhen, bugün dünya futbolunun en dikkat çeken forvetlerinden biri olarak adından söz ettiriyor. Hızı, atletizmi ve bitiriciliğiyle fark yaratan Osimhen, futbol sahnesinde yıldızını hızla parlatmayı başardı. Futbol serüveni, Nijerya'daki yerel takımlarda başladı. Burada gösterdiği üstün performans, kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. 2017 yılında Almanya'nın Wolfsburg kulübüne transfer olan Osimhen, Avrupa'daki ilk adımını attı. Wolfsburg'da geçirdiği iki sezon, genç oyuncu için önemli bir tecrübe dönemi oldu.