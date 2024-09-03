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Victor Osimhen kimdir, kaç yaşında, nereli? Victor Osimhen hangi takımlarda oynadı? Kariyeri ve attığı goller!

Sarı kırmızılı kulüp, transfer dönemine damga vuracak bir hamleye imza atarak Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Bu flaş transferin ardından futbolseverler, dünya çapındaki yeteneğiyle bilinen Osimhen'i daha yakından tanımak için araştırmalara koyuldu. Peki, Victor Osimhen kimdir, kaç yaşında, nereli? Victor Osimhen hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 10:23 Güncelleme 03 Eylül 2024, 10:23
Victor Osimhen kimdir, kaç yaşında, nereli? Victor Osimhen hangi takımlarda oynadı? Kariyeri ve attığı goller!

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Transfer döneminin son günlerine yaklaşırken Galatasaray, taraftarlarını heyecanlandıran bir hamleye imza attı ve Victor Osimhen'i kadrosuna kattığını duyurdu. Napoli'de kadro dışı kaldıktan sonra sarı kırmızılı formayı terletecek olan Nijeryalı golcü, kiralık olarak İstanbul'a geldi. Peki, Galatasaray'ın yeni gol umudu Victor Osimhen kimdir, kaç yaşında ve kariyerinde hangi takımlarda boy gösterdi?

Victor Osimhen kimdir?

29 Aralık 1998'de Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya gelen Victor Osimhen, bugün dünya futbolunun en dikkat çeken forvetlerinden biri olarak adından söz ettiriyor. Hızı, atletizmi ve bitiriciliğiyle fark yaratan Osimhen, futbol sahnesinde yıldızını hızla parlatmayı başardı.

Futbol serüveni, Nijerya'daki yerel takımlarda başladı. Burada gösterdiği üstün performans, kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. 2017 yılında Almanya'nın Wolfsburg kulübüne transfer olan Osimhen, Avrupa'daki ilk adımını attı. Wolfsburg'da geçirdiği iki sezon, genç oyuncu için önemli bir tecrübe dönemi oldu.

2018 yılında Belçika'nın Charleroi takımına kiralanan Osimhen, burada kariyerinin belki de en kritik dönüm noktasını yaşadı. Charleroi'da gösterdiği başarılı performansla, Avrupa futbolunun gözde isimlerinden biri haline geldi. Bu çıkış, 2019 yılında Fransa'nın Lille kulübüne transfer olmasını sağladı. Lille'de geçirdiği süre boyunca Osimhen, attığı goller ve sergilediği oyunla Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

2020 yılında İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Napoli'ye transfer olan Victor Osimhen, kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi. Napoli formasıyla sahaya çıktığı her maçta, hızını ve bitiriciliğini konuşturarak taraftarların sevgilisi oldu. Osimhen, Napoli'deki performansıyla, yalnızca Serie A'nın değil, dünya futbolunun da en iyi forvetlerinden biri olarak kabul görmeye başladı.

Victor Osimhen, kulüp kariyerindeki başarılarını milli takım düzeyinde de sürdürdü. Nijerya milli takımıyla birçok uluslararası turnuvada boy gösteren Osimhen, 2021 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde attığı kritik gollerle ülkesinin turnuvaya katılmasında büyük rol oynadı. Genç yaşına rağmen, milli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak sahada yerini aldı.

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