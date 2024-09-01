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Şampiyonluk mücadelesi verdiği Trendyol Süper Lig'de 4. haftayı 5-1'lik farklı bir skorla kayıpsız geçen Galatasaray, Adana Demirspor'u yenip 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar diğer yandan transfere de odaklanmış durumda.

Mario Hermoso Teknik Direktör Okan Buruk'un isteği üzerine stoper mevkisine hamle yapmak isteyen Aslan'da gündemin ilk sırasında Mario Hermoso vardı. İspanyol stoper ile başlayan görüşmelere Roma dahil oldu ve İtalyanlar transferi bitirme aşamasına getirdi.