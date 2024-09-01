Şampiyonluk mücadelesi verdiği Trendyol Süper Lig'de 4. haftayı 5-1'lik farklı bir skorla kayıpsız geçen Galatasaray, Adana Demirspor'u yenip 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar diğer yandan transfere de odaklanmış durumda.
Şampiyonluk mücadelesi verdiği Trendyol Süper Lig'de 4. haftayı 5-1'lik farklı bir skorla kayıpsız geçen Galatasaray, Adana Demirspor'u yenip 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar diğer yandan transfere de odaklanmış durumda.
Teknik Direktör Okan Buruk'un isteği üzerine stoper mevkisine hamle yapmak isteyen Aslan'da gündemin ilk sırasında Mario Hermoso vardı. İspanyol stoper ile başlayan görüşmelere Roma dahil oldu ve İtalyanlar transferi bitirme aşamasına getirdi.
4 MAÇTA 1 GOLÜ VAR
Orta saha için bir oyuncu daha almak isteyen Galatasaray'da listeye eklenen son isim Koke oldu. 32 yaşındaki İspanyol orta saha bu sezon 4 maça çıkıp 1 gol atarken 12 milyon euro güncel piyasa değerine sahip. Kontratı da sezon sonunda bitiyor.