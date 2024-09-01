PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray Mario Hermoso başarısızlığını unutturacak! Yıldız isim için ilk adım atıldı

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u 5-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki elenmenin ardından biraz da olsa moral bulan Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı kırmızılılar, Mario Hermoso ile gerçekleştirdiği görüşmelerden alamadığı sonucun ardından taraftarına kendisini affettirmek için flaş bir isimle temaslara başladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 20:06 Güncelleme 01 Eylül 2024, 20:06
Galatasaray Mario Hermoso başarısızlığını unutturacak! Yıldız isim için ilk adım atıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şampiyonluk mücadelesi verdiği Trendyol Süper Lig'de 4. haftayı 5-1'lik farklı bir skorla kayıpsız geçen Galatasaray, Adana Demirspor'u yenip 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar diğer yandan transfere de odaklanmış durumda.

Mario HermosoMario Hermoso

Teknik Direktör Okan Buruk'un isteği üzerine stoper mevkisine hamle yapmak isteyen Aslan'da gündemin ilk sırasında Mario Hermoso vardı. İspanyol stoper ile başlayan görüşmelere Roma dahil oldu ve İtalyanlar transferi bitirme aşamasına getirdi.

KokeKoke

KOKE LİSTEDE

Otel planlamasına kadar yapıldığı iddia edilen deneyimli stoperde yaşanan bu olumsuzuluk sonrasında yönetim yeni bir yıldızın peşine düştü. Bu kez hata yapmak istemeyen Başkan Dursun Özbek ve ekibi Koke'yi listeye aldı.

KokeKoke

4 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Orta saha için bir oyuncu daha almak isteyen Galatasaray'da listeye eklenen son isim Koke oldu. 32 yaşındaki İspanyol orta saha bu sezon 4 maça çıkıp 1 gol atarken 12 milyon euro güncel piyasa değerine sahip. Kontratı da sezon sonunda bitiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Netflix skandalına Türkiye’den peş peşe sert tepki: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir
Netanyahu’nun sonu geliyor! İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Benny Gantz kazan kaldırdı! İsrailillere çağrı: Hükümeti değiştirmek için sokağa çıkın
Eyüpspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Başkan Erdoğan Rixos Tersane İstanbul Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Narin Güran bulundu mu? Narin Güran’ın amcası Sami Güran’dan telefon temizliği! Köyün 2 kilometre uzağındaki sulama kanalı...
Meteoroloji, AFAD, Valilik peş peşe uyarmıştı! İstanbul’da yağışlar ne kadar sürecek? Açıklama geldi: O saatten itibaren etkisini artıracak
19 terörist etkisiz hale getirildi: Hainlerin nefeslerini keseceğiz
KPSS sınavı öncesi adayların piercing ve küpeleri başlarına dert oldu! Pense ile çıkardılar
Galatasaray Mario Hermoso başarısızlığını unutturacak! Yıldız isim için ilk adım atıldı
Transferine bir telefon yetti! Galatasaray’ı hüsrana uğratan Mario Hermoso süreci
ABD’de fahiş fiyat krizi: Kamala Harris ile süpermarketler birbirine girdi! Yeni başkanı enflasyon mu belirleyecek?
TSYD’de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir’in kirli sicili! Arşiv unutmaz TAKVİM’den kaçmaz | İstanbul Valiliği soruşturma başlattı
SSK ve BAĞ-KURLUYA %14.52 ZAM | Yeni tahmin geldi hesaplama değişti! Kim ne kadar alacak? Ocakta zamlı maaşlar...
5 milyon lira ve üzeri vergi borcu olanlara son uyarı! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: İsimlerini kamuoyu ile paylaşacağız
Gazze’de altı esir daha ölü bulundu! Hamas yetkilisi Netanyahu ve Biden’ı sorumlu tuttu! İsrail’de eylem çağrısı: Ülke titreyecek
SON DAKİKA