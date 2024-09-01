Transferine bir telefon yetti! Galatasaray’ı hüsrana uğratan Mario Hermoso süreci

Dacinsn Sanchez ve Victor Nelsson ile birlikte savunmasını sağlama almak isteyen Galatasaray'ın hedeflerinden biri Mario Hermoso'ydu. Atletico Madrid ile anlaşması sona erdikten sonra boşa çıkan 29 yaşındaki stoperin eski takım arkadaşları Gabriel Paulista ve Stefans Savic gibi Türkiye'ye gelebileceği iddiaları uzun süre konuşuldu.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDEYDİ

Galatasaray her ne kadar Hermoso'yu istese de bu transfer sürecinde yalnız değildi. İspanyol defans oyuncusunun İtalya ve İspanya başta olmak üzere çok sayıda talibi vardı. Ancak şu ana kadar kimseyle anlaşmamıştı.