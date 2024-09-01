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Transferine bir telefon yetti! Galatasaray'ı hüsrana uğratan Mario Hermoso süreci

Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra transfere ağırlık veren Galatasaray, stoper mevkisine takviye yapmak için daha önceden de temas halinde olduğu Mario Hermoso'yu gündemine almıştı. Cimbom, yıldız oyuncunun takım kazandırılması konusunda gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından sona doğru geldi ancak beklenen olmadı. İtalya'nın başkent temsilcisi Roma, İspanyol savunmacının transferini bitirmek üzere. Peki, perde arkasında neler yaşandı? İşte Galatasaray'ı hüsrana uğratan Mario Hermoso süreci...

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 15:45 Güncelleme 01 Eylül 2024, 15:45
Transferine bir telefon yetti! Galatasaray’ı hüsrana uğratan Mario Hermoso süreci

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Dacinsn Sanchez ve Victor Nelsson ile birlikte savunmasını sağlama almak isteyen Galatasaray'ın hedeflerinden biri Mario Hermoso'ydu. Atletico Madrid ile anlaşması sona erdikten sonra boşa çıkan 29 yaşındaki stoperin eski takım arkadaşları Gabriel Paulista ve Stefans Savic gibi Türkiye'ye gelebileceği iddiaları uzun süre konuşuldu.

Transferine bir telefon yetti! Galatasaray’ı hüsrana uğratan Mario Hermoso süreci

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDEYDİ

Galatasaray her ne kadar Hermoso'yu istese de bu transfer sürecinde yalnız değildi. İspanyol defans oyuncusunun İtalya ve İspanya başta olmak üzere çok sayıda talibi vardı. Ancak şu ana kadar kimseyle anlaşmamıştı.

Transferine bir telefon yetti! Galatasaray’ı hüsrana uğratan Mario Hermoso süreci

TEMASA GEÇİLDİ

Avrupa'nın birçok ülkesinde transfer sezonunun sona ermesiyle birlikte yüksek maaş teklifi ile öne çıkabileceğini düşünen Galatasaray'ın kurmayları, bunu fırsat bilerek yıldız ismi gündemine alarak temaslarına başladı.

Transferine bir telefon yetti! Galatasaray’ı hüsrana uğratan Mario Hermoso süreci

ROMA'YI KABUL ETTİ

Transfer görüşmeleri olulu yönde seyreden Mario Hermoso için herkes çok umutluydu. Yöneticiler de sürecin olumlu sonuçlanacağını düşünüyordu. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. AS Roma, deneyimli stoperi kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Transferine bir telefon yetti! Galatasaray’ı hüsrana uğratan Mario Hermoso süreci

ROSSI İŞİ BİTİRDİ

AS Roma tarafı, Adana Demrispor - Galatasaray maçının oynandığı sırada De Rossi'nin devreye girmesiyle birlikte transfer ile ilgili süreci tamamladı. İtalyan teknik adam, Hermoso'yu arayarak planları ve deneyimlerini anlattı. Söz konusu görüşmeden etkilenen tecrübeli defans kısa süre içerisinde evet yanıtı verdi.

Transferine bir telefon yetti! Galatasaray’ı hüsrana uğratan Mario Hermoso süreci

DAHA AZINA İZMA ATTI

Galatasaray'ın 4 veya 5 milyon euro teklif ettiği Mario Hermoso için AS Roma 3-3.5 milyon euro seviyelerinde süreci noktalamayı başardı. Ayrıca Smalling'i Suudi Arabistan'a satmaya hazırlanan İtalyan temsilcisi Hummels'i de kadrosuna katmayı istiyor.

Transferine bir telefon yetti! Galatasaray’ı hüsrana uğratan Mario Hermoso süreci

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Transferine bir telefon yetti! Galatasaray’ı hüsrana uğratan Mario Hermoso süreci
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