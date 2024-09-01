Transferine bir telefon yetti! Galatasaray’ı hüsrana uğratan Mario Hermoso süreci

ROMA'YI KABUL ETTİ
Transfer görüşmeleri olulu yönde seyreden Mario Hermoso için herkes çok umutluydu. Yöneticiler de sürecin olumlu sonuçlanacağını düşünüyordu. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. AS Roma, deneyimli stoperi kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
ROSSI İŞİ BİTİRDİ
AS Roma tarafı, Adana Demrispor - Galatasaray maçının oynandığı sırada De Rossi'nin devreye girmesiyle birlikte transfer ile ilgili süreci tamamladı. İtalyan teknik adam, Hermoso'yu arayarak planları ve deneyimlerini anlattı. Söz konusu görüşmeden etkilenen tecrübeli defans kısa süre içerisinde evet yanıtı verdi.
DAHA AZINA İZMA ATTI
Galatasaray'ın 4 veya 5 milyon euro teklif ettiği Mario Hermoso için AS Roma 3-3.5 milyon euro seviyelerinde süreci noktalamayı başardı. Ayrıca Smalling'i Suudi Arabistan'a satmaya hazırlanan İtalyan temsilcisi Hummels'i de kadrosuna katmayı istiyor.