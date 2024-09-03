Beşiktaş yeni yıldızına kavuştu! Portekizli oyuncu Joao Mario İstanbul’a geldi





JOAO MARIO KİMDİR?



Benfica forması giyen Joao Mario, 19 Ocak 1993 yılında Porto'da dünyaya geldi.



31 yaşındaki başarılı orta saha, Portekiz milli takımıyla 58 maçta süre alırken güncel piyasa değeri 4 milyon Euro'dur.



Portekizli oyuncu Futbol kariyerine Porto altyapısında başlarken Sporting Lizbon'da farklı yaş kategorilerinde top koşturdu.



2014-2015 sezonunda Sporting B Takımı'ndan A Takıma yükselen oyuncu 2016-17 sezonunda ise 44.78 milyon Euro bedelle İnter'e transfer oldu.



Joao Mario'nun kariyerinde İnter, West Ham, Lokomotiv Moskova, Benfica gibi önemli takımlar bulunuyor.



2023-2024 sezonunda Benfica formasıyla 51 maçta süre alan oyuncu 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.



Oyuncu geçtiğimiz sezon oynadığı maçların 20'sinde sol kanat olarak görev alırken bu mevkide 2 gol ve 4 asistle oynadı.



Joao Mario Benfica formasıyla 149 maçta süre alırken 38 gol ve 26 asistlik katkı verdi. Sporting Lizbon kariyerinde ise 127 maçta 36 gole etki etti.

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