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Beşiktaş yeni yıldızına kavuştu! Portekizli oyuncu Joao Mario İstanbul'a geldi

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'ya kavuştu. Portekizli yıldız oyuncu Joao Mario'yu taşıyan uçak, saat 18.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 18:16 Güncelleme 03 Eylül 2024, 18:26
Beşiktaş yeni yıldızına kavuştu! Portekizli oyuncu Joao Mario İstanbul’a geldi

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Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'ya kavuştu. Portekizli yıldız oyuncu Joao Mario'yu taşıyan uçak, saat 18.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Joao Mario İstanbul'da!



GEÇEN SEZON 51 MAÇA ÇIKTI

Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon Euro civarında gösterilen tecrübeli futbolcu, orta alanda her iki kanatta da ve merkezde hücuma dönük oynayabiliyor. Geçen sezon Benfica adına 45'i ilk 11 olmak üzere toplamda 51 karşılaşmaya çıkan Portekizli futbolcu, rakip fileleri 9 kez havalandırırken, 4 de asist yapmıştı.



Mario bu sezon ise şu ana kadar takımı adına ligde iki kez forma giydi. Milli formayla da Avrupa Futbol Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi şampiyonlukları yaşayan deneyimli futbolcu, ülkesi adına 56 maçta oynadı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.



AVRUPA KADROSUNDA YER ALACAK

Süper Lig'de yaz transfer sezonu 13 Eylül tarihinde sona erecek. Ancak Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya 4 Eylül 2024'ü 5 Eylül 2024'e bağlayan gece saat 01:00'e kadar teslim etmek zorunda.



JOAO MARIO KİMDİR?

Benfica forması giyen Joao Mario, 19 Ocak 1993 yılında Porto'da dünyaya geldi.

31 yaşındaki başarılı orta saha, Portekiz milli takımıyla 58 maçta süre alırken güncel piyasa değeri 4 milyon Euro'dur.

Portekizli oyuncu Futbol kariyerine Porto altyapısında başlarken Sporting Lizbon'da farklı yaş kategorilerinde top koşturdu.

2014-2015 sezonunda Sporting B Takımı'ndan A Takıma yükselen oyuncu 2016-17 sezonunda ise 44.78 milyon Euro bedelle İnter'e transfer oldu.

Joao Mario'nun kariyerinde İnter, West Ham, Lokomotiv Moskova, Benfica gibi önemli takımlar bulunuyor.

2023-2024 sezonunda Benfica formasıyla 51 maçta süre alan oyuncu 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Oyuncu geçtiğimiz sezon oynadığı maçların 20'sinde sol kanat olarak görev alırken bu mevkide 2 gol ve 4 asistle oynadı.

Joao Mario Benfica formasıyla 149 maçta süre alırken 38 gol ve 26 asistlik katkı verdi. Sporting Lizbon kariyerinde ise 127 maçta 36 gole etki etti.

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