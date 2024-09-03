Süper Lig’den 7 takım PFDK’ya sevk edildi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a...

Süper Lig'den 7 takımın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 03.09.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler belli oldu. Süper Lig'den Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Adana Demirspor ve Eyüpspor, kurula sevk edilen takımlar oldu.