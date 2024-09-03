Milli atlet Serkan Yıldırım'ın altın madalyası geri alındı! TMPK: "Sporcumuzun hakkını sonuna kadar arayacağız"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan "Serkan'a yargı freni" başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Almanya yasalarına tabi olan IPC'ye karşı Alman mahkemesinde açtığı davadan Serkan Yıldırım'ın Paris 2024'te yarıştırılması yönünde karar çıkartmış ve sporcumuz 100 metrede şampiyon olmayı başarmıştı. Ancak IPC bu kararı bir üst mahkemeye taşıdı ve oradan Serkan Yıldırım için 'Yarışmaya uygun değil' yönünde karar çıkarttı. Şampiyon atletimiz, bu nedenle 400 metre yarışının listelerinden çıkarıldı. Ayrıca yasal sürecin bir parçası olarak 100 metre madalyası alındı."