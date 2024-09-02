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Trabzonspor'dan Enis Destan açıklaması!

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanırken, bordo mavililerde Enis Destan sakatlanarak oyundan çıktı. Trabzonspor'dan Enis'in sakatlığına dair açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 15:00 Güncelleme 02 Eylül 2024, 15:00
Trabzonspor’dan Enis Destan açıklaması!

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Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanırken, bordo mavililerde Enis Destan sakatlanarak oyundan çıktı. Trabzonspor'dan Enis'in sakatlığına dair açıklama geldi.

Enis Destan, karşılaşmayı tamamlayamadı.Enis Destan, karşılaşmayı tamamlayamadı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda İkas Eyüspor ile oynadığı karşılaşma sırasında rakibin müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

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