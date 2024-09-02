Arda Güler’den Ancelotti’ye flaş sözler!

Bu sezon gol-asist katkısı yok.



ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI



Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maça çıktı.



19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 100 dakika şans bulurken gol ya da asist katkısı üretemedi.