SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesi futbol dünyasını yasa boğdu

Futbol dünyası yasta... Adanaspor’un antrenörü Sol Bamba, 39 yaşında lenfomadan hayatını kaybetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024
Sol Bamba’nın hayatını kaybetmesi futbol dünyasını yasa boğdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adanaspor'un teknik direktörlüğünü yapan eski ünlü futbolcu Sol Bamba'nın lenf kanserinden hayatını kaybetmesi futbol dünyasını yasa boğdu. Trabzonspor'un da eski futbolcusu olarak ligde Cuma akşamı takımının Manisa deplasmanında oynayacağı maç için Adanaspor kafilesiyle birlikte Manisa'ya gelen Bamba'nın henüz 39 yaşında hayatını kaybetmesi şok etkisi yarattı.

Daha önce lenf kanseri tedavisi görüp maç günü saat 15.00 sularında rahatsızlanarak takımının kamp yaptığı otelden ambulansla Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Fildişi Sahilli teknik adam, oyuncularının başında sahaya çıkamadı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda cuma günü saat 21.00'de oynanan maç golsüz sona ererken, hastanede tedavi altına alınan Bamba, tüm müdahalelere rağmen önceki akşam saat 22.06'da hayatını kaybetti.

Sol Bamba, sosyal paylaşım sitesi X'teki son mesajını henüz 5 gün önce 26 Ağustos'ta vefat eden eski teknik direktörü Sven-Goran Eriksson için yayınladı. Cenazenin bugün İzmir'den Fransa'ya nakledileceği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Emekli zammı için 4 anket 4 tahmin: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak’ta maaşı ne kadar artacak? Ekonomistler ne bekliyor?
Netanyahu’nun sonu geliyor! İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Benny Gantz kazan kaldırdı! 700 bin İsrailli sokağa döküldü: Hükümete karşı halk ihtilali
Kartal seriye bağladı! Beşiktaş Sivasspor’u Süper Lig’de 2-0 yenerek puanını 9’a yükseltti
Özel’den İmamoğlu’na ‘teknik’ müdahale! Mansur Yavaş’ı oyunda tutuyor… CHP’yi dizayn masasında onur konuğu Kılıçdaroğlu
Özel okullar fiyatları iyice abarttı: Bir tişörte 2 bin 500 lira istediler! Veliler tepki gösterdi
Acı haberi Nuri Alço duyurdu! Yeşilçam’ın efsanesi Ahu Tuğba hayatını kaybetti
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı kabusu yaşadı! Bakan Tunç duyurdu: Soruşturma başlatılmıştır
Kim Milyoner Olmak İster’de saç baş yoldurtan anlar! Yarışmacı var olmayan dağı seçince herkes şaşkına döndü
Netflix skandalına Türkiye’den peş peşe sert tepki: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir
Fırtına’nın tadı yok! Trabzonspor Süper Lig’de Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Rixos Tersane İstanbul Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Narin Güran bulundu mu? Narin Güran’ın amcası Sami Güran’dan telefon temizliği! Köyün 2 kilometre uzağındaki sulama kanalı...
Meteoroloji, AFAD, Valilik peş peşe uyarmıştı! İstanbul’da yağışlar ne kadar sürecek? Açıklama geldi: O saatten itibaren etkisini artıracak
19 terörist etkisiz hale getirildi: Hainlerin nefeslerini keseceğiz
KPSS sınavı öncesi adayların piercing ve küpeleri başlarına dert oldu! Pense ile çıkardılar
SON DAKİKA