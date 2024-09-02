Sol Bamba’nın hayatını kaybetmesi futbol dünyasını yasa boğdu

Adanaspor'un teknik direktörlüğünü yapan eski ünlü futbolcu Sol Bamba'nın lenf kanserinden hayatını kaybetmesi futbol dünyasını yasa boğdu. Trabzonspor'un da eski futbolcusu olarak ligde Cuma akşamı takımının Manisa deplasmanında oynayacağı maç için Adanaspor kafilesiyle birlikte Manisa'ya gelen Bamba'nın henüz 39 yaşında hayatını kaybetmesi şok etkisi yarattı.

Daha önce lenf kanseri tedavisi görüp maç günü saat 15.00 sularında rahatsızlanarak takımının kamp yaptığı otelden ambulansla Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Fildişi Sahilli teknik adam, oyuncularının başında sahaya çıkamadı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda cuma günü saat 21.00'de oynanan maç golsüz sona ererken, hastanede tedavi altına alınan Bamba, tüm müdahalelere rağmen önceki akşam saat 22.06'da hayatını kaybetti.

Sol Bamba, sosyal paylaşım sitesi X'teki son mesajını henüz 5 gün önce 26 Ağustos'ta vefat eden eski teknik direktörü Sven-Goran Eriksson için yayınladı. Cenazenin bugün İzmir'den Fransa'ya nakledileceği öğrenildi.