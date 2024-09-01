Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, Süper Lig'deki başarısının yanı sıra Avrupa Ligi'nde de gruplara kalarak iddiasını sürdürmüştü. Siyah beyazlılar, bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katma aşamasına geldi.
Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, Süper Lig'deki başarısının yanı sıra Avrupa Ligi'nde de gruplara kalarak iddiasını sürdürmüştü. Siyah beyazlılar, bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katma aşamasına geldi.
HEDEF UEFA LİSTESİ GÜNÜ
Son olarak Felix Uduokhai'yi renklerine bağlayarak önemli bir hamle yapan Beşiktaş, UEFA'ya vereceği liste için harekete geçti. Kısa süre içerisinde sonuçlanacak süreç konusunda bir dünya yıldızıyla anlaşma aşamasına gelindi.
JOAO MARIA İMZAYI ATACAK
Adı daha önce Beşiktaş ile anılan ancak o dönem transferi gerçekleşmeyen Joao Maria için temaslar hızlandı. A Bola'nın haberine göre Kara Kartal, deneyimli futbolcuya imza attıracak. 31 yaşındaki yıldız, bugüne kadar kariyerinde çıktığı 439 maçta 61 gol attı ve 84 asist yaptı.
3 BÜYÜK TAKIMDA OYNADI
Joao Maria kariyerine FC Porto alt yapısında başladı. Sporting Lizbon alt yapısına geçti. Vitoria Seyubal, Inter, Wst Ham United, Inter, Lokomotiv Moskova ve Benfica formaları giydi. Bugüne kadar kendisi için 46 milyon euro civarında bonservis ödendi. Güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.