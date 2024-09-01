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Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, Süper Lig'deki başarısının yanı sıra Avrupa Ligi'nde de gruplara kalarak iddiasını sürdürmüştü. Siyah beyazlılar, bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katma aşamasına geldi.

Joao Maria HEDEF UEFA LİSTESİ GÜNÜ Son olarak Felix Uduokhai'yi renklerine bağlayarak önemli bir hamle yapan Beşiktaş, UEFA'ya vereceği liste için harekete geçti. Kısa süre içerisinde sonuçlanacak süreç konusunda bir dünya yıldızıyla anlaşma aşamasına gelindi.