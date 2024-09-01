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Beşiktaş transfere doyumuyor! Bir dünya yıldızı daha

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermek ve mayıs ayında da mutlu sona ulaşma kisteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Avrupa listesini bildireceği süreye kadar vakti bulunan Kartal'da gündeme çok önemli bir yıldız daha geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 22:51 Güncelleme 01 Eylül 2024, 22:51
Beşiktaş transfere doyumuyor! Bir dünya yıldızı daha

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Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, Süper Lig'deki başarısının yanı sıra Avrupa Ligi'nde de gruplara kalarak iddiasını sürdürmüştü. Siyah beyazlılar, bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katma aşamasına geldi.

Joao MariaJoao Maria

HEDEF UEFA LİSTESİ GÜNÜ

Son olarak Felix Uduokhai'yi renklerine bağlayarak önemli bir hamle yapan Beşiktaş, UEFA'ya vereceği liste için harekete geçti. Kısa süre içerisinde sonuçlanacak süreç konusunda bir dünya yıldızıyla anlaşma aşamasına gelindi.

Joao MariaJoao Maria

JOAO MARIA İMZAYI ATACAK

Adı daha önce Beşiktaş ile anılan ancak o dönem transferi gerçekleşmeyen Joao Maria için temaslar hızlandı. A Bola'nın haberine göre Kara Kartal, deneyimli futbolcuya imza attıracak. 31 yaşındaki yıldız, bugüne kadar kariyerinde çıktığı 439 maçta 61 gol attı ve 84 asist yaptı.

Joao MariaJoao Maria

3 BÜYÜK TAKIMDA OYNADI

Joao Maria kariyerine FC Porto alt yapısında başladı. Sporting Lizbon alt yapısına geçti. Vitoria Seyubal, Inter, Wst Ham United, Inter, Lokomotiv Moskova ve Benfica formaları giydi. Bugüne kadar kendisi için 46 milyon euro civarında bonservis ödendi. Güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.

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Beşiktaş transfere doyumuyor! Bir dünya yıldızı daha
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