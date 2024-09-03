Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Rade Krunic Kızılyıldız’a transfer oldu

Rade Krunic



Fenebahçe resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic'in kalıcı transferi konusunda Sırbistan'ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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