Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Rade Krunic Kızılyıldız’a transfer oldu

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Rade Krunic'in bonservisiyle birlikte Kızılyıldız'a transfer olduğunu açıkladı.
Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Rade Krunic'in bonservisiyle birlikte Kızılyıldız'a transfer olduğunu açıkladı.
Fenebahçe resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic'in kalıcı transferi konusunda Sırbistan'ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.