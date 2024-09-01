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Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sonuçlandı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftanın ardından milli takım arasına girildi. Peki, sona eren haftanın ardından Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl? İşte sıralama...

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 23:52 Güncelleme 01 Eylül 2024, 23:54
Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

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Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sona erdi. Kıran kırana rekabetlerin izlendiği mücadelelerin ardından puan tablosu da şekillendi. İşte biten haftanın ardından Süper Lig güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

19- Adana Demirspor: 1

Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

18- Hatayspor: 1

Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

17- Kayserispor: 1

Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

16- Alanyaspor: 2

Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

15- Trabzonspor. 2

Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

14- Bodrum FK: 3

Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

13- Gaziantep FK: 3

Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

12- Çaykur Rizespor: 4

Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

11- Antalyaspor: 4

Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

10- Sivasspor: 4

Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

9- Konyaspor: 4

Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

8- Kasımpaşa: 5

Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

7- Samsunspor: 6

Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

6- Göztepe: 6

Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

5- Başakşehir: 7

Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

4- Eyüpspor: 8

Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

3- Beşiktaş: 9

Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

2- Galatasaray: 9

Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

1- Fenerbahçe: 10

Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

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