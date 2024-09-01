Trendyol Süper Lig’de güncel puan durumu | Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sona erdi. Kıran kırana rekabetlerin izlendiği mücadelelerin ardından puan tablosu da şekillendi. İşte biten haftanın ardından Süper Lig güncel puan durumu
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sona erdi. Kıran kırana rekabetlerin izlendiği mücadelelerin ardından puan tablosu da şekillendi. İşte biten haftanın ardından Süper Lig güncel puan durumu
19- Adana Demirspor: 1
18- Hatayspor: 1
17- Kayserispor: 1
16- Alanyaspor: 2
15- Trabzonspor. 2
14- Bodrum FK: 3
13- Gaziantep FK: 3
12- Çaykur Rizespor: 4
11- Antalyaspor: 4
10- Sivasspor: 4
9- Konyaspor: 4
8- Kasımpaşa: 5
7- Samsunspor: 6
6- Göztepe: 6
5- Başakşehir: 7
4- Eyüpspor: 8
3- Beşiktaş: 9