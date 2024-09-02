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Victor Osimhen'in uçağını binlerce Galatasaray taraftarı takip etti

Galatasaray'ın Napoli'den bir yıllığına kiraladığı Victor Osimhen İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Nijeryalı forvet burada üçlü çektirerek taraftarları selamladı. Kendisini taşıyan uçağı binlerce kişi internetten takip ederek heyecan dolu geceye ortak oldu.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 00:44 Güncelleme 03 Eylül 2024, 11:40
Victor Osimhen’in uçağını binlerce Galatasaray taraftarı takip etti

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    Transfer çalışmaları kapsamında şu ana kadar Ziyech'i kadrosunda tutan, Michy Batshuayi, Elias Jelert, Gabriel Sara ve Ismail Jakobs'a imza attırmıştı. Sarı kırmızılılar, son olarak Victor Osimhen için Napoli ile kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

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    VICTOR OSIMHEN İSTANBUL'A GELDİ

    Galatasaray'ın yeni transferi olarak duyurulacak olan Victor Osimhen, İstanbul için yola çıktı. Nijeryalı forvet için tahsis edilen özel uçakla birlikte 03.20 sıralarında şehre iniş yaptı. Ardından da kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

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    BİNLERCE TARAFTAR TAKİP ETTİ

    Sarı kırmızılıların kadrosuna katmak üzere İstanbul'a getirdiği Victor Osimhen'i uçak takip sisteminden binlerce kişi takipteydi. Anlık olarak 20 binden fazla taraftarın ziyaret ettiği site büyük hareketlilik yaşadı. Ayrıca sosyal medyada da Nijeryalı forvet hakkında hem Türk taraftarlar hem de yabancı futbol severler çok sayıda mesaj gönderdi.

    "DÜNYANIN EN İYİ TARAFTARLARI"

    Nijeryalı futbolcu, atmosferin harika olduğunu belirterek, "Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

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