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Giovanni van Bronckhorst: Öz güvenimiz var ve bunu her takıma göstermeliyiz

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'u sahasında ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Siyah beyazlıları galibiyete götüren golleri Ciro Immobile ve Gedson Fernandes kaydetti. Mücadele sonrasında konuşan Giovanni van Bronckhorst önemli açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 00:32 Güncelleme 02 Eylül 2024, 00:32
Giovanni van Bronckhorst: Öz güvenimiz var ve bunu her takıma göstermeliyiz

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GOLÜ GEÇ BULDUK

Beşikteş Teknik Direktörü van Bronckhorst, karşılaşma hakkında; "Çok mutlu ve memnunum. İyi bir başlangıç yaptık. İlk yarı istediğimiz fırsatları bulamadık. Ama defansif takımlara karşı pozisyon bulabilmek zordur. Hemen ikinci golü atamadık fakat fırsat da veremedik. Gedson'un golünden sonra zaten iş bitti." dedi.

Giovanni van Bronckhorst: Öz güvenimiz var ve bunu her takıma göstermeliyiz

"EN ÖNEMLİ MAÇ TRABZONSPOR"

Hollandalı teknik adam, Trabzonspor ile zor bir maç oynayacaklarını belirterek; "Özgüvenimiz var. Maça yansıtmaya çalışıyoruz. Bunu da her takıma karşı göstermeliyiz. Bugün golü geç bulduk. Oyuncularımıza ilk bölümü iyi kapattığımızı söyledim. Trabzonspor için zor bir maça hazırlanacağız. Umarım sakatlıksız bir dönem geçiririz ve oyuncularımızın dönüşüyle daha iyi takım haline geliriz. iki haftamız var hazırlanmak için. İkinci bölüme de ilk bölüme başladığımız gibi enerjik başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Giovanni van Bronckhorst: Öz güvenimiz var ve bunu her takıma göstermeliyiz

"KENDİLERİNİ GÖSTERİYORLAR"

İki genç futbolcunun milli takım daveti almasına sevindiğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı; "Emirhan ve Mustafa'nın milli takıma seçilmelerinden mutluyum. Bu demek ki teknik direktörlerine kendilerini gösteriyorlar. En önemli maç bir sonraki maçımız." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

Giovanni van Bronckhorst: Öz güvenimiz var ve bunu her takıma göstermeliyiz
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