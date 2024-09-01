Giovanni van Bronckhorst: Öz güvenimiz var ve bunu her takıma göstermeliyiz

Beşikteş Teknik Direktörü van Bronckhorst, karşılaşma hakkında; "Çok mutlu ve memnunum. İyi bir başlangıç yaptık. İlk yarı istediğimiz fırsatları bulamadık. Ama defansif takımlara karşı pozisyon bulabilmek zordur. Hemen ikinci golü atamadık fakat fırsat da veremedik. Gedson'un golünden sonra zaten iş bitti." dedi.

"EN ÖNEMLİ MAÇ TRABZONSPOR"

Hollandalı teknik adam, Trabzonspor ile zor bir maç oynayacaklarını belirterek; "Özgüvenimiz var. Maça yansıtmaya çalışıyoruz. Bunu da her takıma karşı göstermeliyiz. Bugün golü geç bulduk. Oyuncularımıza ilk bölümü iyi kapattığımızı söyledim. Trabzonspor için zor bir maça hazırlanacağız. Umarım sakatlıksız bir dönem geçiririz ve oyuncularımızın dönüşüyle daha iyi takım haline geliriz. iki haftamız var hazırlanmak için. İkinci bölüme de ilk bölüme başladığımız gibi enerjik başlamak istiyoruz." diye konuştu.