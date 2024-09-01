Şenol Güneş Trabzonspor’a doğru! Deneyimli çalıştırıcıyla görüşme yapılacak

SONUÇLAR İSTENİLEN GİBİ DEĞİL
Bu sezon istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Gallen'e penaltılarla elendi. Avrupa defterini kapatan ligde de istediği sonuçları alamadı.
SONUÇLAR İSTENİLEN GİBİ DEĞİL
Bu sezon istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Gallen'e penaltılarla elendi. Avrupa defterini kapatan ligde de istediği sonuçları alamadı.
YİNE KAYIP
Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Eyüpspor'u da yenemeyen bordo mavililer, gol atmayı başaramazken iki haftada da 4 puan kaybetti.
ŞENOL GÜNEŞ LİSTEDE
Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan onra yeni hocasını arayan Trabzonspor'da gündeme gelen isimlerden biri Şenol Güneş oldu. Deneyimli teknik direktörle ilgili olarak süreç hızlı şekilde ilerliyor.
FATİH TEKKE İLK ADAYDI
Daha önce adı en fazla sıcak olan teknik direktör Fatih Tekke'ydi. Takımı Alanyaspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçın sonrasında yaptığı açıklamalarla yeşil ışık yakan ve her fırsatta şehrine döneceğini açıklayan Tekke'nin geleceğine kesin bakılıyordu. Ancak işler değişti.
ŞENOL GÜNEŞ İLE GÖRÜŞME
Trabzonspor'un teknik direktör listesindeki ilk sıraya Şenol Güneş yerleşti. Beşiktaş'ta görev yaptıktan 6 Ekim 2023'ten bu yana çalışmayan deneyimli çalıştırıcı ile görüşme gerçekleştirileceği dile getirildi.
CANLI YAYINDA AÇIKLADI
A Spor canlı yayınında konuşan Ulaş Özdemir, Trabzonspor'daki sıcak gündem hakkında "Yarın Şenol Güneş ile görüşme yapılacak ve büyük ihtimalle Şenol Güneş, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olacak." ifadelerini kullandı.