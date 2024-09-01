Şenol Güneş Trabzonspor’a doğru! Deneyimli çalıştırıcıyla görüşme yapılacak

FATİH TEKKE İLK ADAYDI

Daha önce adı en fazla sıcak olan teknik direktör Fatih Tekke'ydi. Takımı Alanyaspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçın sonrasında yaptığı açıklamalarla yeşil ışık yakan ve her fırsatta şehrine döneceğini açıklayan Tekke'nin geleceğine kesin bakılıyordu. Ancak işler değişti.