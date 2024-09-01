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Şenol Güneş Trabzonspor'a doğru! Deneyimli çalıştırıcıyla görüşme yapılacak

Avrupa kupalarında istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'deki ikinci maçından da gol atamadan ayrılarak puanıın 2'ye yükseltti ve galibiyet almayı başaramadı. Bordo mavililerde Abdullah Avcı'dan boşalan koltuğa oturacak isim merakla bekleniyordu. Yönetim, Şenol Güneş ile görüşme kararı aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 23:21 Güncelleme 02 Eylül 2024, 00:09
Şenol Güneş Trabzonspor’a doğru! Deneyimli çalıştırıcıyla görüşme yapılacak

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SONUÇLAR İSTENİLEN GİBİ DEĞİL

Bu sezon istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Gallen'e penaltılarla elendi. Avrupa defterini kapatan ligde de istediği sonuçları alamadı.

Şenol Güneş Trabzonspor’a doğru! Deneyimli çalıştırıcıyla görüşme yapılacak

YİNE KAYIP

Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Eyüpspor'u da yenemeyen bordo mavililer, gol atmayı başaramazken iki haftada da 4 puan kaybetti.

Şenol Güneş Trabzonspor’a doğru! Deneyimli çalıştırıcıyla görüşme yapılacak

ŞENOL GÜNEŞ LİSTEDE

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan onra yeni hocasını arayan Trabzonspor'da gündeme gelen isimlerden biri Şenol Güneş oldu. Deneyimli teknik direktörle ilgili olarak süreç hızlı şekilde ilerliyor.

Şenol Güneş Trabzonspor’a doğru! Deneyimli çalıştırıcıyla görüşme yapılacak

FATİH TEKKE İLK ADAYDI

Daha önce adı en fazla sıcak olan teknik direktör Fatih Tekke'ydi. Takımı Alanyaspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçın sonrasında yaptığı açıklamalarla yeşil ışık yakan ve her fırsatta şehrine döneceğini açıklayan Tekke'nin geleceğine kesin bakılıyordu. Ancak işler değişti.

Şenol Güneş Trabzonspor’a doğru! Deneyimli çalıştırıcıyla görüşme yapılacak

ŞENOL GÜNEŞ İLE GÖRÜŞME

Trabzonspor'un teknik direktör listesindeki ilk sıraya Şenol Güneş yerleşti. Beşiktaş'ta görev yaptıktan 6 Ekim 2023'ten bu yana çalışmayan deneyimli çalıştırıcı ile görüşme gerçekleştirileceği dile getirildi.

Şenol Güneş Trabzonspor’a doğru! Deneyimli çalıştırıcıyla görüşme yapılacak

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

A Spor canlı yayınında konuşan Ulaş Özdemir, Trabzonspor'daki sıcak gündem hakkında "Yarın Şenol Güneş ile görüşme yapılacak ve büyük ihtimalle Şenol Güneş, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olacak." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş Trabzonspor’a doğru! Deneyimli çalıştırıcıyla görüşme yapılacak

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