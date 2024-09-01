Maviler’e evinde şok! Chelsea Crystal Palace 1-1 MAÇ SONUCU

Sezona Manchester City karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle başlayan Chelsea, Wolverhampton'ı deplasmanda adeta sahadan silerek 6-2 galip ayrılmıştı. Londra'nın Maviler'i, Crystal Palace'ı evinde ağırladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Sezona Manchester City karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle başlayan Chelsea, Wolverhampton'ı deplasmanda adeta sahadan silerek 6-2 galip ayrılmıştı. Londra'nın Maviler'i, Crystal Palace'ı evinde ağırladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Mücadelenin 25'inci dakikasında Nicolas Jackson, Cole Palmer'in asistiyle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı sona erdi. İkinci yarıda Eberechi Eze ile eşitliği yakaladı. Skoru değiştiremeyen iki takım da birer puan aldı.
Chelsea haftaya Bournemouth'a konuk olacak. Palace ise Leicester'ı konuk edecek.