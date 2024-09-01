Maviler’e evinde şok! Chelsea Crystal Palace 1-1 MAÇ SONUCU

Chelsea Nicolas Jackson ile öne geçti ama üstünlüğünü koruyamadı

Mücadelenin 25'inci dakikasında Nicolas Jackson, Cole Palmer'in asistiyle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı sona erdi. İkinci yarıda Eberechi Eze ile eşitliği yakaladı. Skoru değiştiremeyen iki takım da birer puan aldı.

Chelsea haftaya Bournemouth'a konuk olacak. Palace ise Leicester'ı konuk edecek.