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Maviler'e evinde şok! Chelsea Crystal Palace 1-1 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Crystal Palace'ı evinde ağırlayan Chelsea, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maviler böylelikle Wolverhampton karşısında aldığı 6-2'lik galibiyet sonrası yoluna puan kaybıyla devam etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 17:34 Güncelleme 01 Eylül 2024, 17:34
Maviler’e evinde şok! Chelsea Crystal Palace 1-1 MAÇ SONUCU

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Sezona Manchester City karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle başlayan Chelsea, Wolverhampton'ı deplasmanda adeta sahadan silerek 6-2 galip ayrılmıştı. Londra'nın Maviler'i, Crystal Palace'ı evinde ağırladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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Mücadelenin 25'inci dakikasında Nicolas Jackson, Cole Palmer'in asistiyle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı sona erdi. İkinci yarıda Eberechi Eze ile eşitliği yakaladı. Skoru değiştiremeyen iki takım da birer puan aldı.

Chelsea haftaya Bournemouth'a konuk olacak. Palace ise Leicester'ı konuk edecek.

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