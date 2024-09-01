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Liverpool Manchester'ı yıktı! Manchester United Liverpool: 0-3 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool'u sahasında ağırlayan Manchester United, sahadan 3-0 yenik ayrıldı. Kırmızı Şeytanlar her iki devrede de yediği gollerle rakibine mağlup olurken karşılaşmaya Mohamed Salah ve Luis Diaz damga vurdu.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 20:04 Güncelleme 01 Eylül 2024, 20:04
Liverpool Manchester’ı yıktı! Manchester United Liverpool: 0-3 MAÇ SONUCU

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Erik Ten Hag yönetimindeki Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool'u ağırladı. Karşılaşma Liverpool'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Mohamed SalahMohamed Salah

Mücadelenin 35'inci dakikasında Luis Diaz, Mohamed Salah'ın pasoı sonrası muhteşem bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Yıldız futbolcu 42'de yine Mısırlı kanat yuncusunun pasıyla ağları havalandırdı. İlk yarı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 56'da günün kahramanlarından Mohamed Salah sahneye çıkan isim oldu. Dominik Szoboszlai'nin pası sonrasında fileleri sarsan Salah, karşılaşmanın da skorunu belirledi.

Bu sonuçla United 3 puanda kalırken Liverpool ise yoluna kayıpsız devam etti.

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