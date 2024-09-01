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Ismail Jakobs Galatasaray için İstanbul'da

Derrick Köhn'ü gönderdikten sonra sol bek arayışlarına hız veren Galatasaray, Monaco'da forma giyen Ismail Jakobs'u İstanbul'a getirdi. Yıldız futbolcu bu akşam saatlerinde şehre iniş yapt.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 22:31 Güncelleme 01 Eylül 2024, 22:31
Ismail Jakobs Galatasaray için İstanbul’da

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Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sonrasında Avrupa Ligi'ne düşen Galatasaray'da faturanın ilk kesildiği isimlerden biri Derrick Köhn olmuştu. Alman sol bekin takımdan ayrılmasının ardından sol bek için birçok isimle görüşme gerçekleştirilmişti.

Ismail JakobsIsmail Jakobs

ISMAIL JAKOBS İSTANBUL'DA

Sarı kırmızılılar yeni sezonda sol bek için tercihini Ismail Jakobs'tan yana kullandı. Deneyimli futbolcunun avukatı ve menajeri, saat 14.50'de Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelmişti.

25 yaşındaki futbolcu Ismail Jakobs, 22:15 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

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