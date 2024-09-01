Ismail Jakobs Galatasaray için İstanbul’da

Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sonrasında Avrupa Ligi'ne düşen Galatasaray'da faturanın ilk kesildiği isimlerden biri Derrick Köhn olmuştu. Alman sol bekin takımdan ayrılmasının ardından sol bek için birçok isimle görüşme gerçekleştirilmişti.