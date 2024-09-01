Mauro Icardi

Sarı kırmızılıların sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yapılan açıklamada; "Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.