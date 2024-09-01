Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'u 5-1 yenen Galatasaray'da Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Arjantinli golcü hakkında kulüpten açıklama yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'u 5-1 yenen Galatasaray'da Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Arjantinli golcü hakkında kulüpten açıklama yapıldı.
Sarı kırmızılıların sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yapılan açıklamada; "Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
DERBİDE OLMAYABİLİR!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık sonrasında oynamayacağı maçlar belli oldu. A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı bilgiye göre Arjantinli golcü 3-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak. 2 haftalık milli ara sonrasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, PAOK ve Kasımpaşa ve Gaziantep FK karşılaşmalarında forma giyemeyebilir. Ancak derbiye yetiştirilmeye çalışılacak.