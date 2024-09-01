Akdeniz’de Samsun şov! Hatayspor Samsunspor: 0-3 MAÇ SONUCU

Milli ara mn öncesindeki son maçların biri de Hatay'daydı. Samsunspor, Hatayspor'a konuk oldu. Karadeniz temsilcisi aldığı 3 puanla birlikte bu zorlu deplasmanda önemli bir iş çıkarmış oldu.
Milli ara mn öncesindeki son maçların biri de Hatay'daydı. Samsunspor, Hatayspor'a konuk oldu. Karadeniz temsilcisi aldığı 3 puanla birlikte bu zorlu deplasmanda önemli bir iş çıkarmış oldu.
Karşılaşmanın 37'inci dakikasında Muja konuk takım adına 1-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. 51. dakikada ise Marius Mouandilmadji farkı ikiye çıkardı. Son sözü ise 75'te Olivier Ntcham söyledi ve karşılaşma 3-0 kırmızı beyazlılar adına sonlandı.