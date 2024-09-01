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Akdeniz'de Samsun şov! Hatayspor Samsunspor: 0-3 MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor, deplasmanda konuk olduğu Hatayspor'u 3-0 yendi. Kımızı beyazlılar bu sezon oynadığı 3. maçtan 2. galibiyetini çıkararak puanını 6'ya yükseltti.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 00:54 Güncelleme 02 Eylül 2024, 00:54
Akdeniz’de Samsun şov! Hatayspor Samsunspor: 0-3 MAÇ SONUCU

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Milli ara mn öncesindeki son maçların biri de Hatay'daydı. Samsunspor, Hatayspor'a konuk oldu. Karadeniz temsilcisi aldığı 3 puanla birlikte bu zorlu deplasmanda önemli bir iş çıkarmış oldu.

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Karşılaşmanın 37'inci dakikasında Muja konuk takım adına 1-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. 51. dakikada ise Marius Mouandilmadji farkı ikiye çıkardı. Son sözü ise 75'te Olivier Ntcham söyledi ve karşılaşma 3-0 kırmızı beyazlılar adına sonlandı.

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