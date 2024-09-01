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Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız oyuncu maça çıkamadı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşandı. Bordo mavililerin Karadağlı stoeri Stefan Savic karşılaşmaya dakikalar kala kadrodan çıkarıldı.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 19:17 Güncelleme 01 Eylül 2024, 19:21
Trabzonspor’da sakatlık şoku! Yıldız oyuncu maça çıkamadı

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Trabzonspor'un Eyüpspor ile karşılaşacağı zorlu maç öncesinde sakatlık şoku yaşandı. Karadeniz temsilcisinin deneyimli stoperi Stefan Savic'in yerine John David Lundstram ilk 11'e alındı.

Stefan SavicStefan Savic

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Isınma esnasında sağ üst adalesinde gerginlik hisseden ve sakatlık riski nedeniyle kadrodan çıkarılan Savic'in yerine Lundstram ilk 11'e dahil edildi. Ayrıca Ali Şahin Yılmaz da yedek kadroya eklenmiştir."

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