Trabzonspor 'un Eyüpspor ile karşılaşacağı zorlu maç öncesinde sakatlık şoku yaşandı. Karadeniz temsilcisinin deneyimli stoperi Stefan Savic 'in yerine John David Lundstram ilk 11'e alındı.

Stefan Savic

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Isınma esnasında sağ üst adalesinde gerginlik hisseden ve sakatlık riski nedeniyle kadrodan çıkarılan Savic'in yerine Lundstram ilk 11'e dahil edildi. Ayrıca Ali Şahin Yılmaz da yedek kadroya eklenmiştir."