Kartal seriye bağladı! Beşiktaş Sivasspor’u Süper Lig’de 2-0 yenerek puanını 9’a yükseltti

Bu sezon katıldığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa oynamak ve Avrupa'da da iz bırakmak isteyen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile kozlarını paylaştı. Kartal, Giovanni van Bronckhost yönetiminde bu akşamda kazanarak yoluna devam etmeyi başardı. Immobile ve Gedson Fernandes'in golleriyle rakibini 2-0 yendi.
Ciro Immobile attığı golle takımını öne geçirdi
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında Ciro Immobile'nin penaltı noktası üzerinden gelişine vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
24. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Masuaku'nun ceza sahasına ortasında Radakovic'ten seken top uzaklaştırılırken, hakem Direnç Tonusluoğlu VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen hakem Donusluoğlu, Radakovic'in ceza sahasında elle oynadığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada penaltıyı kullanan Ciro Immobile, sağ köşeden topu ağlara gönderdi. 1-0
45+2. dakikada ceza yayı sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Masuaku'nun kaleye şutunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.
45+5. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Rafa Silva ile paslaşan Gedson Fernandes, kale önünde çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
Ernest Muçi
ERNEST MUÇİ İLK 11'E GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Ernest Muçi, Sivasspor mücadelesiyle ilk 11'deki yerini aldı. Siyah beyazlıların Polonyalı yıldızı, 44 dakika oynadığı byeni sezonda ilk kez Giovanni van Bronckhorst tarafından sahaya çıkan kadroda tercih edildi.