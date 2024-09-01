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Kartal seriye bağladı! Beşiktaş Sivasspor'u Süper Lig'de 2-0 yenerek puanını 9'a yükseltti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Siyah beyazlılar Samsunspor ve Antalyaspor'un ardından bir rakibini daha yenip puanını 9'a yükselterek milli araya moralli girdi. İşte Beşiktaş - Sivasspor mücadelesinde yaşanan önemli anlar ve tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 20:29 Güncelleme 01 Eylül 2024, 23:44
Kartal seriye bağladı! Beşiktaş Sivasspor’u Süper Lig’de 2-0 yenerek puanını 9’a yükseltti

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Bu sezon katıldığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa oynamak ve Avrupa'da da iz bırakmak isteyen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile kozlarını paylaştı. Kartal, Giovanni van Bronckhost yönetiminde bu akşamda kazanarak yoluna devam etmeyi başardı. Immobile ve Gedson Fernandes'in golleriyle rakibini 2-0 yendi.

Ciro Immobile attığı golle takımını öne geçirdiCiro Immobile attığı golle takımını öne geçirdi

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında Ciro Immobile'nin penaltı noktası üzerinden gelişine vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

24. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Masuaku'nun ceza sahasına ortasında Radakovic'ten seken top uzaklaştırılırken, hakem Direnç Tonusluoğlu VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen hakem Donusluoğlu, Radakovic'in ceza sahasında elle oynadığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada penaltıyı kullanan Ciro Immobile, sağ köşeden topu ağlara gönderdi. 1-0

45+2. dakikada ceza yayı sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Masuaku'nun kaleye şutunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

45+5. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Rafa Silva ile paslaşan Gedson Fernandes, kale önünde çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

Ernest MuçiErnest Muçi

ERNEST MUÇİ İLK 11'E GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Ernest Muçi, Sivasspor mücadelesiyle ilk 11'deki yerini aldı. Siyah beyazlıların Polonyalı yıldızı, 44 dakika oynadığı byeni sezonda ilk kez Giovanni van Bronckhorst tarafından sahaya çıkan kadroda tercih edildi.

Rafa SilvaRafa Silva

RAFA SILVA SOL KANATTA

Kara Kartal'ın bu sezon kadrosuna kattığı ve yaptığı başlangıçla herkesi büyüleyen Rafa Silva, Sivasspor karşısında sol kanatta görev yaptı. Portekizli futbolcunun bölgesi olan 10 numarada Ernest Muçi forma giydi. Deneyimli oyuncu takımının ataklarına yine yön vermeye çalıştı.

Felix UduokhaiFelix Uduokhai

FELIX UDUOKHAI İLK KEZ

Beşiktaş'ın Augsburg'dan kadrosuna kattığı Felix Uduokhai'nin ilk kez 11'de yer aldı. Alman stoper, van Bronckhorst'un görev vermesi ile birlikte takımı adına mücadele vermek için sahaya çıktı.

Cio ImmobileCio Immobile

GOLCÜ YİNE SAHNEDE

Beşiktaş 4. haftası oynanan Süper Lig'de 3. maçını oynadı. Sivasspor karşısında mücadelenin 24'üncü dakikasında Masuaku'nun yaptığı orta sonrasında siyah beyazlılar penaltı kazandı. Uros Radakovic'in elle oynamsı sonrasında topun başına gelen Immobile, takımını 1-0 öne geçirdi. Son sözü ise Gedson Fernandes söyledi.

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