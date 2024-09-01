Kartal seriye bağladı! Beşiktaş Sivasspor’u Süper Lig’de 2-0 yenerek puanını 9’a yükseltti

Bu sezon katıldığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa oynamak ve Avrupa'da da iz bırakmak isteyen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile kozlarını paylaştı. Kartal, Giovanni van Bronckhost yönetiminde bu akşamda kazanarak yoluna devam etmeyi başardı. Immobile ve Gedson Fernandes'in golleriyle rakibini 2-0 yendi.