Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa fikstürleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu. Galatasaray ilk maçını 25 Eylül'de Beşiktaş ile Fenerbahçe ise 26 Eylül'de oynayacak.





UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu. Galatasaray ilk maçını 25 Eylül'de evinde PAOK ile evinde oynayacak. Beşiktaş 26 Eylül'de Ajax'a konuk olacak. Fenerbahçe ise yine aynı tarihte Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak.



BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ



26 Eylül Ajax (D)

3 Ekim Frankfurt

24 Ekim Lyon (D)

6 Kasım Malmö

28 Kasım Maccabi Tel Aviv

12 Aralık Bodo Glimt (D)

22 Ocak Athletic Bilbao

30 Ocak Twente (D)