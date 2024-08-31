Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa fikstürleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu. Galatasaray ilk maçını 25 Eylül'de Beşiktaş ile Fenerbahçe ise 26 Eylül'de oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu. Galatasaray ilk maçını 25 Eylül'de Beşiktaş ile Fenerbahçe ise 26 Eylül'de oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu. Galatasaray ilk maçını 25 Eylül'de evinde PAOK ile evinde oynayacak. Beşiktaş 26 Eylül'de Ajax'a konuk olacak. Fenerbahçe ise yine aynı tarihte Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
26 Eylül Ajax (D)
3 Ekim Frankfurt
24 Ekim Lyon (D)
6 Kasım Malmö
28 Kasım Maccabi Tel Aviv
12 Aralık Bodo Glimt (D)
22 Ocak Athletic Bilbao
30 Ocak Twente (D)
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
25 Eylül PAOK
3 Ekim RFS (D)
23 Ekim Elfsborg
7 Kasım Tottenham
28 Kasım Alkmaar (D)
12 Aralık Malmö (D)
21 Ocak Dinamo Kiev
30 Ocak Ajax (D)
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
25 Eylül Union SG
3 Ekim Twente (D)
24 Ekim Manchester United
7 Kasım Alkmaar (D)
28 Kasım Slavia Prag (D)
11 Aralık Athletic Bilbao
23 Ocak Lyon
30 Ocak Midtjylland (D)