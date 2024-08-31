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Adana Demirspor - Galatasaray | CANLI TAKİP

Süper Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde çıktığı iki maçtan 6 puanla ayrılan Galatasaray, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak taraftarına Young Boys yenilgisini unutturmak. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde. Adana Demirspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 20:42 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 21:32
Adana Demirspor - Galatasaray | CANLI TAKİP

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Süper Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde çıktığı iki maçtan 6 puanla ayrılan Galatasaray, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak taraftarına Young Boys yenilgisini unutturmak. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

CANLI TAKİP

Adana Demirspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Adana Demirspor :Deniz, Manev, Gravillon, Semih, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Yusuf Sarı, Nabil Alioui, Barasi, Aymbetov.

Galatasaray : Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Galatasaray, Young Boys yenilgisini unutturmak amacında.Galatasaray, Young Boys yenilgisini unutturmak amacında.
GALATASARAY LİGDE 2 GALİBİYET ALDI

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ikinci haftada da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.

Sarı-kırmızılı ekibin sezonun 3. haftasındaki Gaziantep FK maçı ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynanan karşılaşma nedeniyle ertelendi.

ADANA DEMİRSPOR İLE 41. RANDEVU

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya geliyor.

Adana'da 2 Ekim 1960'ta oynanan ve 2-2 sona eren maçla başlayan iki takım arasındaki 3 puan mücadelesinde Galatasaray 22, Adana Demirspor 9 galibiyet alırken 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın 40 maçta attığı 67 gole karşılık Adana Demirspor, sarı-kırmızılı takım karşısında 32 gol sevinci yaşadı.

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