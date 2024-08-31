Adana Demirspor - Galatasaray | CANLI TAKİP

Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak taraftarına Young Boys yenilgisini unutturmak. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Süper Lig 'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde çıktığı iki maçtan 6 puanla ayrılan Galatasaray , Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

Galatasaray, Young Boys yenilgisini unutturmak amacında.

GALATASARAY LİGDE 2 GALİBİYET ALDI



Ligin ilk haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ikinci haftada da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.



Sarı-kırmızılı ekibin sezonun 3. haftasındaki Gaziantep FK maçı ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynanan karşılaşma nedeniyle ertelendi.

ADANA DEMİRSPOR İLE 41. RANDEVU



Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya geliyor.



Adana'da 2 Ekim 1960'ta oynanan ve 2-2 sona eren maçla başlayan iki takım arasındaki 3 puan mücadelesinde Galatasaray 22, Adana Demirspor 9 galibiyet alırken 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.



Galatasaray'ın 40 maçta attığı 67 gole karşılık Adana Demirspor, sarı-kırmızılı takım karşısında 32 gol sevinci yaşadı.