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Arsenal Brighton ile berabere kaldı!

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Arsenal, sahasında Brighton'ı konuk etti. Topçular, Rice'ın atılmasıyla karşılaşmayı 10 kişi tamamlarken sahadan 1 puanla ayrıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 16:46 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 16:46
Arsenal Brighton ile berabere kaldı!

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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Premier Lig'e ikide iki ile başlayan iki takımı Emirates'te karşı karşıya getiren maç 1-1 sona erdi.

Arsenal, 38. dakikada Kai Havertz ile öne geçti. Brighton bu gole 58. dakikada Joao Pedro ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından iki takım da ligde 7 puana yükseldi.

Rice, 2. yarının başında takımını 10 kişi bıraktı.Rice, 2. yarının başında takımını 10 kişi bıraktı.
RICE KIZARDI

Arsenal, 49. dakikada Declan Rice'ın kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

FERDİ KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan ve sakatlık yaşayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Brighton'ın golü Joao Pedro'dan geldi.Brighton'ın golü Joao Pedro'dan geldi.

SIRADA LONDRA DERBİSİ

Arsenal, milli aranın ardından derbi maçta Tottenham'a konuk olacak. Brighton ise milli ara sonrası sahasında Ipswich'i konuk edecek.

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