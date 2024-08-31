Arsenal Brighton ile berabere kaldı!

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Premier Lig'e ikide iki ile başlayan iki takımı Emirates'te karşı karşıya getiren maç 1-1 sona erdi.



Arsenal, 38. dakikada Kai Havertz ile öne geçti. Brighton bu gole 58. dakikada Joao Pedro ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından iki takım da ligde 7 puana yükseldi.