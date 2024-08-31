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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon uygulamaya konulan lig etabında eşleşmeler 29 Ağustos günü yapılan kura çekimi ile belli oldu. Devler Ligi'nin fikstürü de açıklandı. İşte maç tarihleri...

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 17:21 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 17:21
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde fikstür belli oldu

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Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon uygulamaya konulan lig etabında eşleşmeler 29 Ağustos günü yapılan kura çekimi ile belli oldu. Devler Ligi'nde 36 takımla oynanacak yeni formatta ilk maçlar 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek. Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24. sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak. Play-off'ta da 9 ile 16. sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24. sırada bulunan takımlar karşılaşacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha sonra Son 16 Turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise elenecek.

Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu fikstürü şu şekilde:

1. hafta

17 Eylül Salı

19.45 BSC Young Boys - Aston Villa FC
19.45 Juventus - PSV Eindhoven
22.00 AC Milan - Liverpool FC
22.00 FC Bayern München - GNK Dinamo
22.00 Real Madrid C.F. - VfB Stuttgart
22.00 Sporting Clube de Portugal - LOSC Lille

18 Eylül Çarşamba

19.45 AC Sparta Praha - FC Salzburg
19.45 Bologna FC 1909 - FC Shakhtar Donetsk
22.00 Celtic FC - SK Slovan Bratislava
22.00 Club Brugge KV - Borussia Dortmund
22.00 Manchester City - FC Internazionale Milano
22.00 Paris Saint-Germain - Girona FC

19 Eylül Perşembe

19.45 Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen
19.45 FK Crvena Zvezda - SL Benfica
22.00 AS Monaco - FC Barcelona
22.00 Atalanta BC - Arsenal FC
22.00 Atlético de Madrid - RB Leipzig
22.00 Stade Brestois 29 - SK Sturm Graz

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