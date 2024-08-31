Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon uygulamaya konulan lig etabında eşleşmeler 29 Ağustos günü yapılan kura çekimi ile belli oldu. Devler Ligi'nde 36 takımla oynanacak yeni formatta ilk maçlar 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek. Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24. sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak. Play-off'ta da 9 ile 16. sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24. sırada bulunan takımlar karşılaşacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha sonra Son 16 Turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise elenecek.



Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu fikstürü şu şekilde:

1. hafta



17 Eylül Salı



19.45 BSC Young Boys - Aston Villa FC

19.45 Juventus - PSV Eindhoven

22.00 AC Milan - Liverpool FC

22.00 FC Bayern München - GNK Dinamo

22.00 Real Madrid C.F. - VfB Stuttgart

22.00 Sporting Clube de Portugal - LOSC Lille



18 Eylül Çarşamba



19.45 AC Sparta Praha - FC Salzburg

19.45 Bologna FC 1909 - FC Shakhtar Donetsk

22.00 Celtic FC - SK Slovan Bratislava

22.00 Club Brugge KV - Borussia Dortmund

22.00 Manchester City - FC Internazionale Milano

22.00 Paris Saint-Germain - Girona FC



19 Eylül Perşembe



19.45 Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen

19.45 FK Crvena Zvezda - SL Benfica

22.00 AS Monaco - FC Barcelona

22.00 Atalanta BC - Arsenal FC

22.00 Atlético de Madrid - RB Leipzig

22.00 Stade Brestois 29 - SK Sturm Graz