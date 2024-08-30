UEFA kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş UEFA rakipleri kim oldu?

Play-off Sistemi ve Son 16 Turu Grup aşamalarını ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Kalan sekiz takım ise, ligi 9 ile 24. sırada tamamlayan ekipler arasında oynanacak play-off maçları sonucunda belirlenecek. Bu yeni playoff sistemi, daha fazla takımın üst turlara çıkma şansı yakalamasına olanak tanıyor ve turnuvanın rekabet seviyesini artırıyor.

Bu heyecan dolu kura çekimi ve yenilenen lig formatı, Avrupa futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Türk takımları, bu yeni düzende nasıl bir performans sergileyecekleri merakla bekleniyor.