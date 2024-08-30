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UEFA kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş UEFA rakipleri kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun heyecanı artıyor. Toplamda 36 takımın katılacağı ve dört farklı torbada yer alacak olan ekipler, yeni sezonda kimlerle mücadele edeceğini öğrenecek. Kura çekimi, her torbadan ikişer takımın eşleştirilmesiyle yapılacak, bu da grupların dengeli bir şekilde oluşturulmasını sağlayacak. Peki, UEFA kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş UEFA rakipleri kim oldu? İşte merak edilenlenler!

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 13:07 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 13:10
UEFA kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş UEFA rakipleri kim oldu?

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Kura çekimi öncesinde Türk temsilcileri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi torbalarda yer alacağı ve muhtemel rakipleri büyük bir merak konusu. Özellikle, aynı ülkeden takımların birbiriyle eşleşemeyeceği kuralı gereğince, Türk ekipleri farklı gruplarda yer alacak.

UEFA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün saat 14.00'de gerçekleşecek olan grup kura çekimi ile Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belirlenecek. Kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak.

YENİLENEN AVRUPA LİGİ FORMATI NASIL OLACAK?

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir değişiklik yapılıyor. İsveç modeli olarak adlandırılan yeni sistemle birlikte takımların grup aşamasındaki maç sayısı 6'dan 8'e çıkıyor. Her takım, dört iç saha ve dört deplasman maçı olmak üzere toplam sekiz karşılaşma yapacak. Bu yeni düzenleme, takımların daha fazla maç yapmasını ve dolayısıyla daha fazla gelir elde etmesini sağlayacak.

Play-off Sistemi ve Son 16 Turu Grup aşamalarını ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Kalan sekiz takım ise, ligi 9 ile 24. sırada tamamlayan ekipler arasında oynanacak play-off maçları sonucunda belirlenecek. Bu yeni playoff sistemi, daha fazla takımın üst turlara çıkma şansı yakalamasına olanak tanıyor ve turnuvanın rekabet seviyesini artırıyor.

Bu heyecan dolu kura çekimi ve yenilenen lig formatı, Avrupa futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Türk takımları, bu yeni düzende nasıl bir performans sergileyecekleri merakla bekleniyor.

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