PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

En çok bonservis ödenen Türk futbolcular belli oldu! Ferdi Kadıoğlu rekor kırarak zirveye oturdu

Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusu artık futbol hayatını İngiltere'de sürdürecek. Bu anlaşma sonrasında milli futbolcu aynı zamanda en yüksek bonservis ödenen isimler arasına da girdi. Peki, en pahalı transferler sıralamasında kaçıncı sırada? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 22:42 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 22:48
En çok bonservis ödenen Türk futbolcular belli oldu! Ferdi Kadıoğlu rekor kırarak zirveye oturdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'nin 2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen'den transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, 200'den fazla maçta sarı lacivertli formayı giydi. Milli oyuncu performansı zaman zaman tartışılsa da özellikle 3. sezonundan itibaren adeta alev aldı ve adını Avrupa'nın önemli takımlarını peşinden koşturdu.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

Son olarak EURO 2024'te milli takımımızın formasını giyen başarılı sol bek, sonradan evrildiği bölgedeki istikrarını bu turnuvada da sergiledi ve adını en iyilerden biri olarak yazdırdı.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

Ferdi'nin performansı Avrupa'da da geniş yankı buldu. Her geçen gün tekliflerin bedeli daha da yükseldi. Brighton'ın 30 milyon euroluk teklifine evet denilerek Türk futbol tarihine geçen bir anlaşma yapıldı.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

Yapılan anlaşmaya göre Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe, İngiliz temsilcisinden 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro da bonuslar alınacağını duyurdu. Ayrıca yüzde 10 da sonraki satıştan pay elde edileceğini açıkladı.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

Bu transfer sonrasında Ferdi Kadıoğlu, Türk futbolcular için ödenen yüksek bonservis rekorunu da eline geçirmiş oldu. İşte Süper Lig'den gerçekleşen en pahalı Türk oyuncu transferleri...

Merih DemiralMerih Demiral

Merih Demiral: 8 milyon euro.

Gökdeniz KaradenizGökdeniz Karadeniz

Gökdeniz Karadeniz: 8 milyon euro.

Ahmetcan KaplanAhmetcan Kaplan

Ahmetcan Kaplan: 10 milyon euro.

Ozan KabakOzan Kabak

Ozan Kabak: 11 milyon euro.

Arda TuranArda Turan

Arda Turan: 13 milyon euro.

Cengiz ÜnderCengiz Ünder

Cengiz Ünder: 14 milyon euro.

Yusuf YazıcıYusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı: 18 milyon euro.

Arda GülerArda Güler

Arda Güler: 20 milyon euro.

Cenk TosunCenk Tosun

Cenk Tosun: 22 milyon euro.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu: 30 milyon euro.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanlığı’ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail’in Kudüs’teki çabaları kimlik değiştirme çabalarının yeni bir örneğidir | Uluslararası topluma çağrı
Galatasaray - Young Boys | CANLI
Afrika’da Türkiye rüzgarı! İngiliz Financial Times son 20 yılı kaleme aldı: Kendini güçlü bir oyuncu olarak konumlandırdı
CHP medyasındaki tasfiyelerde Saraçhane eli! Mansur Yavaş’tan Gülbin Tosun’u ben kovdurmadım açıklaması | İmamoğlu’nun ’Özel’ bir hesabı var
CANLI TAKİP | İran saldırı pozisyonu aldı! Soykırım destekçi ABD’den flaş açıklama: İsrail’i savunacağız
Ahlaksızlığın bu kadarı... İşgalci İsraillilerden Batı Şeria’da Filistinlilere tecavüz tehdidi!
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye ’Malazgirt’ ve ’Büyük Taarruz’ tepkisi! Bizans’tan girdi DEM’den çıktı... Emelleri Haçlılarla aynı
Pavel Durov’un jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO’sunun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı?
Mesut Özil Üsküdar’daki Şemsi Ahmet Paşa Camii’ni temizlerken görüntülendi sosyal medya yıkıldı: Adamsın reis
Siyonist katliam şebekesi kana doymuyor! İsrail yine Nuseyrat’ı vurdu: Kan revan içinde kalan bebek ve çocuklar...
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu’nu KAP’a bildirdi! İşte bonservisi...
Yeşil Pasaportta kapsam genişliyor mu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat noktayı koydu... Kimler alabiliyor?
İşte Vaniköy’deki talanın en net görüntüsü... Tutanak ortaya çıktı
İzmir’de baba dehşeti! Vesim Şimşek 4 çocuğundan 3’ünü öldürdü | Detaylar ortaya çıktı! Çocukları zeytinliğe götürüp...
META Kurucusu Mark Zuckerberg’ten itiraf mektubu: Sansür için Biden yönetimi baskı yaptı
SON DAKİKA