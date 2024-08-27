En çok bonservis ödenen Türk futbolcular belli oldu! Ferdi Kadıoğlu rekor kırarak zirveye oturdu

Ferdi Kadıoğlu

Yapılan anlaşmaya göre Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe, İngiliz temsilcisinden 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro da bonuslar alınacağını duyurdu. Ayrıca yüzde 10 da sonraki satıştan pay elde edileceğini açıkladı.