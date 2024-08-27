En çok bonservis ödenen Türk futbolcular belli oldu! Ferdi Kadıoğlu rekor kırarak zirveye oturdu

Fenerbahçe'nin 2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen'den transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, 200'den fazla maçta sarı lacivertli formayı giydi. Milli oyuncu performansı zaman zaman tartışılsa da özellikle 3. sezonundan itibaren adeta alev aldı ve adını Avrupa'nın önemli takımlarını peşinden koşturdu.
Ferdi Kadıoğlu
Son olarak EURO 2024'te milli takımımızın formasını giyen başarılı sol bek, sonradan evrildiği bölgedeki istikrarını bu turnuvada da sergiledi ve adını en iyilerden biri olarak yazdırdı.
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi'nin performansı Avrupa'da da geniş yankı buldu. Her geçen gün tekliflerin bedeli daha da yükseldi. Brighton'ın 30 milyon euroluk teklifine evet denilerek Türk futbol tarihine geçen bir anlaşma yapıldı.