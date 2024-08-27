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Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası ofsayt kararı! İşte o an

Galatasaray'ın Young Boys ile karşılaştığı mücadelenin 56'ıncı dakikasında Kaan Ayhan kullanılan serbest vuruşta topu ağlara gönderdi. Gurbetçi futbolcunun golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 23:28 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 23:28
Galatasaray’da Kaan Ayhan’ın attığı gol sonrası ofsayt kararı! İşte o an

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UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile karşılaşan Galatasaray, mücadelenin 56'ıncı dakikasında Kaan Ayhan ile öne geçti. Norveçli hakem Espen Eskas'in ilk yarıda Colley'in golünde olduğu gibi yine ofsayt kararı verdi.

Rams Park'ta Kaan Ayhan'ın golü sonrasında yaşanan büyük sevinç yerini üzüntüye bıraktı.

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