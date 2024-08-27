Galatasaray’da Kaan Ayhan’ın attığı gol sonrası ofsayt kararı! İşte o an

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile karşılaşan Galatasaray, mücadelenin 56'ıncı dakikasında Kaan Ayhan ile öne geçti. Norveçli hakem Espen Eskas'in ilk yarıda Colley'in golünde olduğu gibi yine ofsayt kararı verdi.