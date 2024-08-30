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Fenerbahçe'de şok sakatlık! Oyuna devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile Kadıköy'de karşılaştı. Maçın 61'inci dakikasında sakatlanan Alexander Djiku, teknik heyete değişiklik işareti yaptı ve sonrasında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ganalı stoperin yerine Becao forma giydi.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 22:27 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 22:27
Fenerbahçe’de şok sakatlık! Oyuna devam edemedi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u ağırladı. Sarı lacivertlilerin 1-0 önde olduğu mücadelenin 61'inci dakikasında Alexander Djiku sakatlandı.

Alexander DjikuAlexander Djiku

Kenara değiştirilme işareti yapan Ganalı stoper, bir süre sonra kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin kontrollerinin ardından da oyun kenarına geldi. Yerine Becao girdi.

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