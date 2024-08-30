Fenerbahçe’de şok sakatlık! Oyuna devam edemedi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u ağırladı. Sarı lacivertlilerin 1-0 önde olduğu mücadelenin 61'inci dakikasında Alexander Djiku sakatlandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u ağırladı. Sarı lacivertlilerin 1-0 önde olduğu mücadelenin 61'inci dakikasında Alexander Djiku sakatlandı.
Kenara değiştirilme işareti yapan Ganalı stoper, bir süre sonra kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin kontrollerinin ardından da oyun kenarına geldi. Yerine Becao girdi.