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Başakşehir'in Konferans Ligi rakipleri belli oldu!

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir'in rakipleri belli oldu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 15:54 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 15:57
Başakşehir’in Konferans Ligi rakipleri belli oldu!

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St. Patrick's Athletic'i eleyerek UEFA Konferans Ligi biletini alan Başakşehir'in lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Buna göre Başakşehir; Kopenhag (D), Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge (D), Petrocub, Celje (D) ile eşleşti.

LİG AŞAMASINDA 6 MAÇ OYNANACAK

UEFA Konferans Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden farklı olarak takımlar son 16 turu için 8 değil 6 maça çıkacak. FİNAL POLONYA'DA

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda final 28 Mayıs'ta Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

1. Hafta: 3 Ekim 2024
2. Hafta: 24 Ekim 2024
3. Hafta: 7 Kasım 2024
4. Hafta: 28 Kasım 2024
5. Hafta: 12 Aralık 2024
6. Hafta: 19 Aralık 2024

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025
Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025
Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025
Final: 28 Mayıs 2025

Konferans Ligi'nde lig aşamasının ardından oynanacak play-off turunun Kura çekimi 31 Ocak'ta, diğer turların kura çekimi ise 20 Aralık'ta yapılacak.

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