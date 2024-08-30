Başakşehir’in Konferans Ligi rakipleri belli oldu!

St. Patrick's Athletic'i eleyerek UEFA Konferans Ligi biletini alan Başakşehir'in lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.



Buna göre Başakşehir; Kopenhag (D), Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge (D), Petrocub, Celje (D) ile eşleşti.



LİG AŞAMASINDA 6 MAÇ OYNANACAK



UEFA Konferans Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden farklı olarak takımlar son 16 turu için 8 değil 6 maça çıkacak. FİNAL POLONYA'DA



Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda final 28 Mayıs'ta Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanacak.



UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?



1. Hafta: 3 Ekim 2024

2. Hafta: 24 Ekim 2024

3. Hafta: 7 Kasım 2024

4. Hafta: 28 Kasım 2024

5. Hafta: 12 Aralık 2024

6. Hafta: 19 Aralık 2024



Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 28 Mayıs 2025



Konferans Ligi'nde lig aşamasının ardından oynanacak play-off turunun Kura çekimi 31 Ocak'ta, diğer turların kura çekimi ise 20 Aralık'ta yapılacak.