Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda para taekwondocumuz Mahmut Bozteke altın madalya kazandı

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Mahmut, Paris 2024'te de altın madalyaya uzandı. Türkiye, paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez tekvando branşında altın madalya sevinci yaşadı.

Maçta 7-1 geri düşmesine rağmen 7-7'yi bulan Mahmut, müsabakayı altın puana götürdü. Altın puanı uzatma başlar başlamaz alan milli sporcu, maçı 9-7 kazanarak paralimpik şampiyonu oldu.





Karşılaşmayı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milli sporcuya destek verdi.

Mahmut Bozteke, karşılaşmadan sonra tatamide Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.