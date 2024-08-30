Yeni transfer Sofyan Amrabat'ın da tribünde yer aldığı Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u yenerek puanını 10'a çıkardı. Sarı lacivertliler Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile sonuca gitmeyi başardı. İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçında yaşananlar ve önemli anlar...
Fenerbahçe deneyimli futbolcularıyla sonuca gitti
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Mert Müldür'ün sağ taraftan ortasında Dusan Tadic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı kontrol etti.
10. dakikada Dzeko'nun pasında topu alan Szymanski'nin kaleyi karşıdan gören noktadan sert vuruşunda top yandan auta gitti.
12. dakikada Serdar Dursun'un ceza yayı gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
42. dakikada Efecan'ın sağ taraftan ortasında Makouta'nın penaltı noktasına yakın yerden yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
43. dakikada Dzeko'nun sağ taraftan içeriye çevirdiği topta ceza sahası sağ çaprazdan Tadic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
45+1. dakikada Maximin'in sol taraftan çizgiye yakın yerden vuruşunda top savunmaya çarptıktan sonra direğe de çarparak kornere çıktı.
Fenerbahçe tribünlderine 30 Ağustos kutlandı
30 AĞUSTOS BÜYÜK COŞKU İLE KUTLANDI
Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı mücadelenin öncesinde binlerce taraftar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Sarı laciverti tribünlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinden bir koreografi sergilenirken Türk bayrakları asıldı. Ayrıca Atatürk'e yönelik olarak "Büyük zaferler yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir" pankartı açıldı.