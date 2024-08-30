Yeni transfer Sofyan Amrabat'ın da tribünde yer aldığı Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig 'in 4. haftasında Alanyaspor 'u yenerek puanını 10'a çıkardı. Sarı lacivertliler Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile sonuca gitmeyi başardı. İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçında yaşananlar ve önemli anlar...

9. dakikada Mert Müldür'ün sağ taraftan ortasında Dusan Tadic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Fenerbahçe tribünlderine 30 Ağustos kutlandı

30 AĞUSTOS BÜYÜK COŞKU İLE KUTLANDI

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı mücadelenin öncesinde binlerce taraftar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Sarı laciverti tribünlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinden bir koreografi sergilenirken Türk bayrakları asıldı. Ayrıca Atatürk'e yönelik olarak "Büyük zaferler yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir" pankartı açıldı.