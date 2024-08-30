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Kadıköy'de ikinci bahar! Fenerbahçe Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 yenerek 3 puanı kaptı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan deneyimli futbolcularının golleriyle 3-0 galip ayrıldı. Dusan Tadic 43 ve 65'te farkı ikiye çıkarırken 67'de Dzeko fileleri havalandırarak galibiyetin mimarlarından biri oldu. İşte Fenerbahçe - Alanyaspor maçında yaşananlar ve önemli anlar...

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 19:35 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 22:59
Kadıköy’de ikinci bahar! Fenerbahçe Süper Lig’de Alanyaspor’u 3-0 yenerek 3 puanı kaptı

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Yeni transfer Sofyan Amrabat'ın da tribünde yer aldığı Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u yenerek puanını 10'a çıkardı. Sarı lacivertliler Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile sonuca gitmeyi başardı. İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçında yaşananlar ve önemli anlar...

Fenerbahçe deneyimli futbolcularıyla sonuca gittiFenerbahçe deneyimli futbolcularıyla sonuca gitti

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Mert Müldür'ün sağ taraftan ortasında Dusan Tadic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı kontrol etti.

10. dakikada Dzeko'nun pasında topu alan Szymanski'nin kaleyi karşıdan gören noktadan sert vuruşunda top yandan auta gitti.

12. dakikada Serdar Dursun'un ceza yayı gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

42. dakikada Efecan'ın sağ taraftan ortasında Makouta'nın penaltı noktasına yakın yerden yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

43. dakikada Dzeko'nun sağ taraftan içeriye çevirdiği topta ceza sahası sağ çaprazdan Tadic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

45+1. dakikada Maximin'in sol taraftan çizgiye yakın yerden vuruşunda top savunmaya çarptıktan sonra direğe de çarparak kornere çıktı.

Fenerbahçe tribünlderine 30 Ağustos kutlandıFenerbahçe tribünlderine 30 Ağustos kutlandı

30 AĞUSTOS BÜYÜK COŞKU İLE KUTLANDI

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı mücadelenin öncesinde binlerce taraftar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Sarı laciverti tribünlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinden bir koreografi sergilenirken Türk bayrakları asıldı. Ayrıca Atatürk'e yönelik olarak "Büyük zaferler yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir" pankartı açıldı.

Edin DzekoEdin Dzeko

FORVETTE DZEKO

Fenerbaçe'nin Alanyaspor ile karşılaştığı mücadelede Jose Mourinho forvet tercihini yine Edin Dzeko'dan yana kullandı. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor deplasmanında ağları havalandırmayı başaran Boşnak golcüden vazgeçmeyerek ilk 11'in en önünde görevlendirdi.

Mert Hakan YandaşMert Hakan Yandaş

MERT HAKAN YANDAŞ YENİDEN KADRODA

Geçen sezon Galatasaray ile oynanan derbi sonrası yaşananlardan dolayı 5 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş için indirim uygulanmıştı. Sarı lacivertlilerin deneyimli futbolcusunun cezası 4' maça indirilmişti. Rize deplasmanında cezasını doldurarak çeken 30 yaşındaki orta saha, Alanyaspor karşısında kadroda yer aldı.

Dusan Tadic ilk golünü attıDusan Tadic ilk golünü attı

TADIC HESABI AÇTI

Sarı lacivertlilerin Sırp yıldızı Dusan Tadic, bu sezon ilk kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Deneyimli kanat oyuncusu ceza sahası içerisinde Edin Dzeko'nun asistini gole çevirdi ve 43'üncü dakikada takımını öne geçirdi. 65'te de farkı 2'ye çıkardı.

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Kadıköy’de ikinci bahar! Fenerbahçe Süper Lig’de Alanyaspor’u 3-0 yenerek 3 puanı kaptı
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