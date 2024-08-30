Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray 'da hareketli saatler yaşanıyor. Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından harekatını sıklaştırmayı planlayan Cimbom, farklı kıtalardaki isimleri de yakından takip ediyor.

Otavio

A Spor'un derlediği habere göre 29 yaşındaki futbolcu hem kanatlarda hem de 10 numarada oynayabildiği gibi merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Son dönemde piyasa değeri düşse de 25 milyon euro paha biçilen deneyimli futbolcu Al-Nassr ile yollarını ayırsa görüşmeler başlayacak.

Riyad temsilcisi 2023'ün yaz aylarında kadrosuna kattığı Otavio için Porto'ya 60 milyon euro bonservis ödemişti. Porto halen daha haklarının yüzde 67.5'ine sahip olarak gözüküyor.