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Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Avrupa Ligi için çilek hamlesi

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Sarı kırmızılıların 2 numaralı kupada elini güçlendirecek ve şampiyonluk mücadelesinde katkı verecek bir isim için çalışmaları devam ediyor. Yönetim, yıldız futbolcu için deveye girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 22:53 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 23:15
Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Avrupa Ligi için çilek hamlesi

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Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından harekatını sıklaştırmayı planlayan Cimbom, farklı kıtalardaki isimleri de yakından takip ediyor.

Aslan, futbol hayatını Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Otavio'yu listesine aldı. Son dönemde Dries Mertens'in istenen performansı sağlayamaması ve Hakim Ziyech'in geçen sezonun çok uzağında kalması Portekizli yıldızı gündeme getirdi.

OtavioOtavio

A Spor'un derlediği habere göre 29 yaşındaki futbolcu hem kanatlarda hem de 10 numarada oynayabildiği gibi merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Son dönemde piyasa değeri düşse de 25 milyon euro paha biçilen deneyimli futbolcu Al-Nassr ile yollarını ayırsa görüşmeler başlayacak.

Riyad temsilcisi 2023'ün yaz aylarında kadrosuna kattığı Otavio için Porto'ya 60 milyon euro bonservis ödemişti. Porto halen daha haklarının yüzde 67.5'ine sahip olarak gözüküyor.

OtavioOtavio

Otavio bu sezon 4 maçta terlettiği Al-Nassr formasıyla 328 dakika sahada yer aldı. Ancak gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.

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