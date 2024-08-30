"Harika bir oyuncu kaybettik ama aslında kaybetmedik. Kulüp Ferdi'yi satmayı hiç istemedi. Elinde tutmak istedi. Kulüp, Ferdi'ye harika bir teklif yaptı. Kabul etseydi Avrupa'nın en çok kazanan bek oyuncularından biri olacaktı ama oyuncu gitme kararı verdi. Zaten oynamış olduğu maçlardan da bunu hissedebiliyordunuz. Harika performansını gösteremiyordu. Vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi. Direktörümüz onun kalabilmesi için her şeyi yaptı. Kendisi çok çok iyi bir oyuncu. Karar, zeki ve pragmatik. Harika bir oyuncu gitti takımımızdan, kendisi zaten burada değildi. Biz yolumuza devam etmeliyiz. Elimdeki oyunculara çok inanıyorum."

Jose Mourinho

"ÇOK MUTLUYUM"

"Yönetimden bir talepte bulunuyor musunuz diye sorarsanız, onun da cevabını vereyim. Hayır. Ben sadece istediğim şeylerin mümkün olup olmadığını soruyorum. Ben Fenerbahçe'de mutluyum. Birlikte transferleri yapıyoruz. Bunlar benim, başkanın, Branco'nun, Acun Ilıcalı'nın oyuncuları değil, Fenerbahçe oyuncuları. Teknik söz bana ait ama sportif direktörümüzün de bir fikri var. Ondan sonra da işi yürütme kısmı başlıyor. Başkanımız, yönetimimiz fikrini belirtiyor. Aramızda da iyi bir ilişki var. Şu anda sadece başkan - hoca ilişkisi değil, daha da ilerisinde bir ilişkimiz var. İstemediğiniz oyuncu alındı mı derseniz, hayır. Başkanımız ve sportif direktörümüz, rolüme saygı duyuyorlar. Yönetimden bir talepte bulunuyor musunuz derseniz, onun cevabı da hayır. İstediğim şeylerin mümkün olup olmadığını soruyorum. Açıkçası mutluyum. Çok mutluyum.