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Jose Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme: Sadece onlar kart görmüyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonrasında konuştu. Portekizli çalıştırıcı Sofyan Amrabat hakkında önemli ifadeler kullandı. Ayrıca ezeli rakipleri Galatasaray'a da göndermede bulundu ve "Sadece onlar kart görmüyor" dedi.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 23:27 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 08:28
Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme: Sadece onlar kart görmüyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa maçı değerlendirerek; "Herkes gibi bu günü saygıyla kutluyorum. Tarihi bir gün. Bizler Türk olmayanlar da kutluyoruz. İlk yarıda yaptığımız baskıyı ikinci yarıda devam ettiremeyeceğimizi biliyordum. Düşüşü de yaşadık ve bu da onlara direnç verdi. Ama 2. golü atınca maç bitti. Başakşehir stadında rakibimizi izledim. Hatta bu baskıya çalıştık. Bu şekilde bir oyun istedik. İlk yarı daha fazla atamamamız bizim için üzücü" dedi.

Jose MourinhoJose Mourinho

"NASIL BİRİ OLDUĞUMU BİLİYORLAR"

Başarılı çalıştırıcı yeni transfer Sofyan Amrabat hakkında; "Başkan ve yöneticiler benim nasıl biri olduğumu biliyorlar. Bilgi vermediler. Ama maç bittikten sonra bilgi vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Jose MourinhoJose Mourinho

"SADECE GALATASARAY KART GÖRMÜYOR"

Basın toplantısında da konuşan Jose Mourinho şunları söyledi; "Umarım bu sezon 50'den fazla maç oynarız. Böyle olmasını istiyorum. Uzun sezonlarda sakatlıklar, kart cezaları oluyor. Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor. Onun dışındaki takımlar kart görüyor. Biz de kart göreceğiz. En-Nesyri harika bir oyuncu. Takıma geç katıldı, sakat geldi, fit değildi. Gelmiş olduğu takım, takımımız, taktiksel olarak yoğun çalışmalar yapmıştı kampta. O gelmeden önce çalışan oyuncular, ondan daha hazırdı. Yavaş yavaş geliyor. Takımda En-Nesyri, Dzeko, Cenk gibi oyuncular var. O anlamda çok güçlüyüz."

Jose MourinhoJose Mourinho

FERDİ KADIOĞLU AÇIKLAMASI

"Harika bir oyuncu kaybettik ama aslında kaybetmedik. Kulüp Ferdi'yi satmayı hiç istemedi. Elinde tutmak istedi. Kulüp, Ferdi'ye harika bir teklif yaptı. Kabul etseydi Avrupa'nın en çok kazanan bek oyuncularından biri olacaktı ama oyuncu gitme kararı verdi. Zaten oynamış olduğu maçlardan da bunu hissedebiliyordunuz. Harika performansını gösteremiyordu. Vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi. Direktörümüz onun kalabilmesi için her şeyi yaptı. Kendisi çok çok iyi bir oyuncu. Karar, zeki ve pragmatik. Harika bir oyuncu gitti takımımızdan, kendisi zaten burada değildi. Biz yolumuza devam etmeliyiz. Elimdeki oyunculara çok inanıyorum."

Jose MourinhoJose Mourinho

"ÇOK MUTLUYUM"

"Yönetimden bir talepte bulunuyor musunuz diye sorarsanız, onun da cevabını vereyim. Hayır. Ben sadece istediğim şeylerin mümkün olup olmadığını soruyorum. Ben Fenerbahçe'de mutluyum. Birlikte transferleri yapıyoruz. Bunlar benim, başkanın, Branco'nun, Acun Ilıcalı'nın oyuncuları değil, Fenerbahçe oyuncuları. Teknik söz bana ait ama sportif direktörümüzün de bir fikri var. Ondan sonra da işi yürütme kısmı başlıyor. Başkanımız, yönetimimiz fikrini belirtiyor. Aramızda da iyi bir ilişki var. Şu anda sadece başkan - hoca ilişkisi değil, daha da ilerisinde bir ilişkimiz var. İstemediğiniz oyuncu alındı mı derseniz, hayır. Başkanımız ve sportif direktörümüz, rolüme saygı duyuyorlar. Yönetimden bir talepte bulunuyor musunuz derseniz, onun cevabı da hayır. İstediğim şeylerin mümkün olup olmadığını soruyorum. Açıkçası mutluyum. Çok mutluyum.

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