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Fırtına direkleri dövüp elendi! Trabzonspor penaltılarla St. Gallen'e elendi

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde St. Gallen'i ağırlayan Trabzonspor, 0-0 sona eren maçın ardından penaltılarla elendi. Bordo mavililer 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelenin 52'inci dakikasında Enis ile eşitliği sağladı. Maç uzatmaya gitti. Eşitlik bozulmayınca penaltılara geçildi. Kazanan St. Gallen oldu. İşte Trabzonspor - St. Gallen maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 18:35 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 23:15
Fırtına direkleri dövüp elendi! Trabzonspor penaltılarla St. Gallen’e elendi

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Trabzonspor'un Avrupa macerası Konferans Ligi'nden devam edecek. Bordo mavililer ya tamam ya devam mücadelesine çıktığı play-off turu rövanş mücadelesinde St. Gallen'i ağırladı. Karadeniz temsilcisi 1-0 geriye düştü. 52'de Enis beraberliği getirdi. Maç uzatmalara ve oradan da penaltılara uzadı. Kazanan St. Gallen oldu. İşte Trabzonspor - St. Gallen maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

Trabzonspor St. Gallen ile karşılaştıTrabzonspor St. Gallen ile karşılaştı

GOLLER
Isaac Schmidt'in 30. dakikada attığı golle Trabzonspor karşısında öne geçti.

52' GOOOOOL! Enis Destan eşitliği getirdi

MAÇTAN DAKİKALAR

31. dakikada ani gelişen St. Gallen atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Akolo'nun pasında arka tarafta topla buluşan Schmidt'nin ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

35. dakikada Barisic'in ortasında Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Ati, meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

45. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası yayı üzerinde Orsic'in şutunda kaleci Lawrence Ati, topu kornere çeldi.

52. dakikada Cihan Çanak'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Lawrence Ati topu kornere çeldi.

52. dakikada Barisic'in sol taraftan kullandığı köşe atışında Enis Destan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ati'nin sağından ağlarla buluştu. 1-1

54. dakikada Cihan Çanak'ın kale sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Enis Destan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ati'de kaldı.

57. dakikada sağ çaprazdan Malheirio'nun vuruşunu kaleci Ati kornere çeldi..

110. dakikada Trezeguet'in kullandığı serbest vuruşta üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdI.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

ABDULLAH AVCI'YA SARI KART
Trabzonspor'un St. Gallen ile karşı karşıya geldiği mücadelede Teknik Direktör Abdullah Avcı, sarı kart gördü. Deneyimli futbolcu, Vişça'nın faul yaptığı bir pozisyonun ardından hakeme tepkide bulununca kendisi için kart çıktı.

Pedro MalheiroPedro Malheiro

PEDRO MALHEIRO'YA KESİK

Trabzonspor'un Portekizli yeni sağ beki Pedro Malheiro, Rapid Wien ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşmüştü. Genç futbolcu cezasını çektikten sonraki ilk karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 46'ıncı dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Lawrance Ait-ZigiLawrance Ait-Zigi

LAWRANCE YİNE DUVAR ÖRDÜ

Bordo mavililerin, St. Gallen ile 0-0 berabere kaldığı ilk maçta adeta panterleşen Lawrance Ait-Zigi, Trabzon'da da zor anlar yaşattı. Ganalı file bekçisi yaptığı kurtarışlar ve hamleleriyle takımını ayakta tutmayı başardı.

Enis DestanEnis Destan

ENİS GOLÜ ATTI VE SAKATLANDI

Fırtına'nın 1-0 geriye düşmesinin ardından 52'inci dakikada sahneye Enis Destan çıktı. Genç futbolcu kullanılan köşe vuruşunda kafayla ağları buldu ve takımına eşitliği getirdi. 75'inci dakikada yaşadığı sakatlık sonrasında yerini Draguş'a bırakmak zorunda kaldı.

Uğurcan ÇakırUğurcan Çakır

UĞURCAN BİLDİĞİMİZ GİBİ

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, kalesinde yine başarılı bir akşam geçirdi. Deneyimli file bekçisinin golde yapacak bir şeyi yoktu. Onun doşında karşılaşmanın tamamında kalitesini yine ortaya koydu.

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