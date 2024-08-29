Trabzonspor 'un Avrupa macerası Konferans Ligi'nden devam edecek. Bordo mavililer ya tamam ya devam mücadelesine çıktığı play-off turu rövanş mücadelesinde St. Gallen 'i ağırladı. Karadeniz temsilcisi 1-0 geriye düştü. 52'de Enis beraberliği getirdi. Maç uzatmalara ve oradan da penaltılara uzadı. Kazanan St. Gallen oldu. İşte Trabzonspor - St. Gallen maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

Abdullah Avcı

ABDULLAH AVCI'YA SARI KART

Trabzonspor'un St. Gallen ile karşı karşıya geldiği mücadelede Teknik Direktör Abdullah Avcı, sarı kart gördü. Deneyimli futbolcu, Vişça'nın faul yaptığı bir pozisyonun ardından hakeme tepkide bulununca kendisi için kart çıktı.

Pedro Malheiro

PEDRO MALHEIRO'YA KESİK

Trabzonspor'un Portekizli yeni sağ beki Pedro Malheiro, Rapid Wien ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşmüştü. Genç futbolcu cezasını çektikten sonraki ilk karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 46'ıncı dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Lawrance Ait-Zigi

LAWRANCE YİNE DUVAR ÖRDÜ

Bordo mavililerin, St. Gallen ile 0-0 berabere kaldığı ilk maçta adeta panterleşen Lawrance Ait-Zigi, Trabzon'da da zor anlar yaşattı. Ganalı file bekçisi yaptığı kurtarışlar ve hamleleriyle takımını ayakta tutmayı başardı.