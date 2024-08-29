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Fenerbahçe'de Krunic sabır sınıyor! Ayrılmak için şart sundu

Bir yandan takıma yeni katılacak isimler için girişimlerine devam eden Fenerbahçe diğer yandan takımdan ayrılacak isimlerde de somut adımlar atıyor. Krunic'ten kendisine takım bulmasını isteyen sarı lacivertliler Boşnak futbolcunun şartına takıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 12:06 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 12:06
Fenerbahçe’de Krunic sabır sınıyor! Ayrılmak için şart sundu

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Ligin ilk 3 haftasında 7 puan toplayan sarı lacivertliler, 2 haftalık aranın ardından Kadıköy'de taraftarlarının karşısına çıkacak.

Fenerbahçe’de Krunic sabır sınıyor! Ayrılmak için şart sundu

Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho Rizespor karşılaşmasında gösterilen performanstan memnun kalırken, oyuncularından bu performansı Alanyaspor karşısında da sürdürmelerini istedi.

Fenerbahçe’de Krunic sabır sınıyor! Ayrılmak için şart sundu

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe bir yandan karşılaşmanın hazırlıklarına devam ederken, diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Fenerbahçe’de Krunic sabır sınıyor! Ayrılmak için şart sundu

6 numara için Sofyan Amrabat ile prensip anlaşmasına varan Kanarya, Faslı yıldızın kulübü Fiorentina ile kıran kırana bir pazarlık içerisinde.

Fenerbahçe’de Krunic sabır sınıyor! Ayrılmak için şart sundu

Bir yandan takıma yeni katılacak isimler için girişimlerine devam eden sarı lacivertliler diğer yandan takımdan ayrılacak isimlerde de somut adımlar atıyor.

Fenerbahçe’de Krunic sabır sınıyor! Ayrılmak için şart sundu

KRUNIC SABIR TAŞIRDI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan transfer edilen Rade Krunic, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

Teknik direktör Jose Mourinho da Boşnak futbolcu için olumsuz rapor verirken, Krunic'ten kendisine kulüp bulması istendi.

Fenerbahçe’de Krunic sabır sınıyor! Ayrılmak için şart sundu

ŞART SUNDU

Rade Krunic'e İtalyan ekipleri Torino ve Empoli talip olurken, deneyimli orta saha oyuncusunun bu teklifleri reddettiği ve ancak iddialı bir takımdan teklif gelirse kabul edeceğini bildirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Krunic sabır sınıyor! Ayrılmak için şart sundu

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