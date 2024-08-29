Fenerbahçe’de Krunic sabır sınıyor! Ayrılmak için şart sundu

6 numara için Sofyan Amrabat ile prensip anlaşmasına varan Kanarya, Faslı yıldızın kulübü Fiorentina ile kıran kırana bir pazarlık içerisinde.

Bir yandan takıma yeni katılacak isimler için girişimlerine devam eden sarı lacivertliler diğer yandan takımdan ayrılacak isimlerde de somut adımlar atıyor.

KRUNIC SABIR TAŞIRDI Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan transfer edilen Rade Krunic, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Teknik direktör Jose Mourinho da Boşnak futbolcu için olumsuz rapor verirken, Krunic'ten kendisine kulüp bulması istendi.

ŞART SUNDU Rade Krunic'e İtalyan ekipleri Torino ve Empoli talip olurken, deneyimli orta saha oyuncusunun bu teklifleri reddettiği ve ancak iddialı bir takımdan teklif gelirse kabul edeceğini bildirdiği öğrenildi.